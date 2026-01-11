2026 rengeteg érdekes és izgalmas eseményt tartogat hazánkban és a világ más részein is, ezért megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogy mire számít az idei évben. Meginterjúvoltuk a magyar parlamenti választásról, Donald Trump jövőjéről, az orosz-ukrán háborúról is és arról is, hogy ő, mint AI, készül-e átvenni a hatalmas az emberiségtől.

Ki nyeri a magyar választásokat áprilisban?

Idén áprilisban parlamenti választást rendeznek Magyarországon, és ember legyen a talpán, aki meg tudja jósolni, hogy mi lesz a végeredmény. A közvélemény-kutatók nagy része fölényes Tisza-sikert mér az elmúlt egy évben, ám a kormányközeli mérések szerint kétség sem férhet ahhoz, hogy talpon marad a jelenlegi kormány.

A ChatGPT is pont így látja a helyzetet, véleménye szerint nem egy „egyszerű Tisza-takarítás” vagy egy határozott Fidesz-szupermajoritás a várható forgatókönyv, hanem egy nagyon szoros verseny, amely akár többségi győzelmet is hozhat a Fidesz–KDNP-nek, de nem zárja ki a Tisza Párt sikerét.

„Ha a jelenlegi trendeket nézem, a mérések szerint a verseny nagyon szoros, de én valószínűbbnek tartom, hogy a Fidesz–KDNP marad kormányon. Nem azért, mert teljesen biztos a győzelmük – a Tisza Párt valóban erősödik, és akár a szavazatok jelentős részét is megkaphatja –, hanem mert a magyar választási rendszer torzítja a mandátumeloszlást. A Fidesz vidéki és erős szervezeti bázisa stabil többséget biztosíthat számukra, még ha a listás szavazatokon szoros is az állás” – vázolta fel elképzeléseit a mesterséges intelligencia.

AI-tipp: a Fidesz-KDNP nyeri áprilisban a választásokat

Miben lenne más a Tisza Párt Magyarországa?

Bár az AI Fidesz-győzelmet jósol, érdemes azt is megnézni, hogy egy esetleges kormányváltással, mi történne hazánkban.

A mesterséges intelligencia szerint a hatalmi váltás nem csak a politikai palettán okozna felfordulást, hanem a társadalmi légkörben is: az ország egy pillanatra újra levegőt vesz majd, kilép a hosszú évek óta megszokott politikai ritmusból. A legnagyobb változás, ami azonnal érzékelhető lesz, az állami intézmények működésének radikális átalakulása és a hatalmi centralizáció mérséklése.

Kép: Facebook

„A fővárosban és a nagyvárosokban is érződik majd a légkörváltozás; az emberek úgy érezhetik, hogy a hatalom végre nem csak a párthűségre épít, hanem a szakértelemre és a társadalmi igényekre is. A gazdaságpolitikában a Tisza Párt nyitottabb lehet a piaci szereplők bevonására, a versenyképesség és az innováció előtérbe helyezésére, ami a hosszú távú növekedés és az életminőség javulásának alapját teremtheti meg” – mondta a ChatGPT.

AI-tipp: párthűség helyett jön a szakértelem

Vége lesz idén az orosz-ukrán háborúnak?

Közel 4 éve tart az orosz-ukrán háború és egyelőre nem igazán lehet megjósolni, hogy meddig tart. Számos béketárgyalást tartottak 2025-ben, ám nem mondhatni, hogy egy lépést is haladtak volna előre az ügyben.

A mesterséges intelligencia szerint a legnagyobb akadály ma Oroszország politikai akaratának hiánya: a Kreml továbbra is ragaszkodik bizonyos területi célokhoz, különösen a Donbasz régió és más megszállt területek kérdésében, miközben nem mutat készséget arra, hogy valódi kompromisszumot kössön.

„2026 nem az az év lesz, amikor a felek békét kötnek minden kérdés lezárásával és a harcok azonnali véget érnek. Sokkal inkább egy olyan átmeneti, nemzetközi garanciákon alapuló „rendezett tűzszünet” kialakulását hozhatja, amely alapot adhat későbbi békefolyamatoknak, de a klasszikus értelemben vett béke még nem jön el idén” – prognosztizálta a ChatGPT.

AI-tipp: nem lesz vége a háborúnak idén

Mi lesz az Európai Unió sorsa?

Akár tetszik, akár nem, az Európai Unió kezdi elveszíteni jelentőségét a globális színtéren. Trump egyenesen kiröhögi ezt az intézményt, Vlagyimir Putyin is bomlasztja az egységet kisebb-nagyobb akciókkal, a béketárgyalásokon sem kínálták hellyel az uniós képviselőket. A EU tehát egy színtelen, szagtalan szervezet képét mutatja, amikor a világ igazán fontos kérdéseiről van szó. De mi lesz a sorsa 2026-ban?

A globális trendek alapján az EU sorsa 2026-ban nem a teljes széthullás, hanem inkább az átalakulás és az adaptáció éve lesz. Az Unió felismerte, hogy nem lehet pusztán jogi és gazdasági tömb, hanem erősebb geopolitikai egységgé kell válnia, amely képes gyorsabban reagálni a világpolitika ingadozásaira, és kiállni saját értékei és érdekei mellett.

„Az Európai Unió nem válik súlytalan szereplővé. Ehelyett valószínűleg átalakítja működését, erősíti belső kohézióját, és aktívabb szerepet keres világpolitikai kérdésekben, így továbbra is meghatározó marad a nemzetközi színtéren – még ha a mai értelemben vett transzatlanti együttműködés és a hagyományos biztonsági architektúra is új formát ölt” – véli a mesterséges intelligencia.

AI-tipp: az EU nem bukik el, hanem átalakul

Mi történik Trumppal a külpolitikában, ha így folytatja?

Rögtön január első napjaiban Donald Trump elrabolta Nicolas Maduro elnököt és bejelentette, hogy irányítás alá vonja Venezuelát. Alig pár órával később arról is szót ejtett, hogy nem mondott le Grönland megszerzéséről, ami ismét felkorbácsolta a kedélyeket. A világ számos országa és szervezete jelezte aggályait ezen akciókkal kapcsolatban, ám úgy tűnik, az amerikai elnök nem tesz le vágyairól.

Trump akciói rövid távon ugyan sikert hozhatnak — ellenállás nélkül egyes területeket kontroll alá vonhat — de közép- és hosszú távon izolációt eredményezhet. A szövetségek egy része átmeneti hallgatásra kényszerülhet, de az európai és ázsiai partnerek valószínűleg egyre kevésbé hajlandóak elfogadni a „status quo-t”, és a nemzetközi jogot, valamint a gazdasági szankciókat előtérbe helyezve reagálnak.

„2026-ban a külpolitikában Trump valószínűleg szélsőségesen elszigetelődik: rövid távon egyes partnerek talán „elnézik” az akciókat, de a nemzetközi diplomáciai tér hosszú távon nem engedi meg, hogy bárki egyoldalúan alakítsa át a világpolitikát. Az amerikai stratégia így kettős arcú lesz: egyik oldalról padlógázon nyomul, másik oldalról pedig folyamatosan szembesül a szankciók, diplomáciai tiltakozások és globális kritikák lavinájával” – elemezte a helyzetet a ChatGPT.

AI-tipp: Trump elszigetelődik és szankciókkal néz szembe

Hogyan folytatja Trump otthon a tevékenységeit?

Az Egyesült Államok utcáin a hangulat feszült és vibráló: Donald Trump visszaült az elnöki székbe, és első évében nem finomkodott. Azok az intézkedések, mint a USAID leállítása, a rákkutatás forrásainak elvonása, a katonaság és ICE-ügynökök bevetése a nagyvárosokban, a kisebbségek és akadémiai intézmények nyílt fenyegetése mind-mind egy olyan belpolitikai klímát teremtettek, amelyben a lakosság jelentős része nemcsak elégedetlen, hanem nyíltan dühös.

Az AI szerint Trump valószínűleg egyre agresszívebben próbálja kontrollálni majd az országot, de a társadalmi elégedetlenség és a politikai ellenállás egyre növekszik. A végkimenetel lehet részleges elszigetelődés, ahol a republikánus támogatottsága még fennmarad, de az ország jelentős része lázad, vagy akár politikai jogi mechanizmusok révén korlátozzák hatalmát. Egyszerűen fogalmazva: ha padlógázzal megy tovább, a belső feszültség robbanásszerű lehet, és az agresszív rendfenntartás sem tud mindent elnyomni.

„2026-ban Trump otthon egyszerre lesz erős és sebezhető, a társadalmi forrongás feszíti az állami intézmények kereteit. A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy agresszív hatalmi manőverekkel próbálja kordában tartani a lakosságot, de a politikai, jogi és társadalmi nyomás folyamatosan korlátozza ezt a lehetőséget, így az év végére a belpolitikai helyzet instabil és feszült lesz, és a „nép ellenállása” nem hagyja szó nélkül a döntéseit” – jósolja a mesterséges intelligencia.

AI-tipp: Trump még agresszívabb lesz

A ChatGPT szerin tehát 2026-ban nyer a Fidesz-KDNP a választásokon, egy esetleges Tisza-győzelemről azt mondja, országszerte megváltozik a légkör, és a szakértelem kerül fókuszba a párthűség helyett.

Az orosz-ukrán háborúban nem várható békekötés, ám elképzelhető egy nemzetközi garanciákon alapuló tűzszünet.

A tetszhalott állapotban pislákoló Európai Unió nem fog szétesni, szétverni sem sikerült majd sem Putyinnak, sem Trumpnak, sőt, összeszedi magát és átformálja működését.

Donald Trump padlógázzal nyomja majd akcióit 2026-ban, ami miatt nemzetközi elszigeteltséggel kell szembenéznie, Amerikában pedig annyira agresszív lesz a továbbiakban is, hogy pattanásig feszül a helyzet.