Magyar Péter azzal kezdte a Tisza Párt sajtótájékoztatóját, hogy szerinte „mesedélelőttöt” tartott Orbán Viktor délelőtti sajtótájékoztatóján. Nyolcdimenziós összeesküvés-elméletekről beszélt, arról nem, hogy miért nincs kézfertőtlenítő és vécépapír a magyar kórházakban és hogy miért van összeomlóban a MÁV. A Tisza Párt elnöke kiemelte: biztos benne, hogy a következő nemzetközi miniszterelnöki sajtótájékoztatót nem Orbán Viktor fogja tartani.

Az eseményen megemlítette, hogy Orbán a tavalyi évre vonatkozóan békét és repülőrajtot ígért, ehhez képest a magyar gazdaság nem nőtt, a beruházások pedig 30 százalékkal estek vissza. Magyar Péter szerint a miniszterelnök tavaly többek között a nyugdíjasok áfa-visszatérítésről is beszélt, de "ezeket elfújta a szél". Ezek után arra is rámutatott, hogy bár a novemberi washingtoni találkozója után Orbán arról beszélt, hogy pénzügyi védőpajzsról kötött megállapodást Donald Trumppal, míg végül ma már arról beszélt, hogy még nem egészen született megállapodás.

Kapcsolódó Megmoccant a forint Orbán Viktor szavaira

Magyar Péter úgy látja, még a szocialista időkben sem fordulhatott volna elő, hogy hallgat a magyar kormány a Benes-dekrétumok megerősítése után. A Tisza Párt elnöke az ügyben diplomáciai nyomást és nemzetközi fellépést ígért, és ha kormányra kerülnek, akkor az első dolguk egyike lesz, hogy a szlovák külügyminisztertől magyarázatot fognak kérni a kialakult jogszabályra és helyzetre. Ha pedig ez nem teljesül, távozásra szólítják fel a szlovák nagykövetet.

A Tisza Párt elnöke kiemelte, a választásokig hátralevő 97 napban újabb szakértőket mutatnak be, többek között a gazdaságfejlesztési, külügyi, igazságügyi és oktatási szakembereiket is, emellett január végéig várhatóan a kormányprogramot is bemutatják.