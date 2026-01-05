Magyar Péter azzal kezdte a Tisza Párt sajtótájékoztatóját, hogy szerinte „mesedélelőttöt” tartott Orbán Viktor délelőtti sajtótájékoztatóján. Nyolcdimenziós összeesküvés-elméletekről beszélt, arról nem, hogy miért nincs kézfertőtlenítő és vécépapír a magyar kórházakban és hogy miért van összeomlóban a MÁV. A Tisza Párt elnöke kiemelte: biztos benne, hogy a következő nemzetközi miniszterelnöki sajtótájékoztatót nem Orbán Viktor fogja tartani.
Az eseményen megemlítette, hogy Orbán a tavalyi évre vonatkozóan békét és repülőrajtot ígért, ehhez képest a magyar gazdaság nem nőtt, a beruházások pedig 30 százalékkal estek vissza. Magyar Péter szerint a miniszterelnök tavaly többek között a nyugdíjasok áfa-visszatérítésről is beszélt, de "ezeket elfújta a szél". Ezek után arra is rámutatott, hogy bár a novemberi washingtoni találkozója után Orbán arról beszélt, hogy pénzügyi védőpajzsról kötött megállapodást Donald Trumppal, míg végül ma már arról beszélt, hogy még nem egészen született megállapodás.
Magyar Péter úgy látja, még a szocialista időkben sem fordulhatott volna elő, hogy hallgat a magyar kormány a Benes-dekrétumok megerősítése után. A Tisza Párt elnöke az ügyben diplomáciai nyomást és nemzetközi fellépést ígért, és ha kormányra kerülnek, akkor az első dolguk egyike lesz, hogy a szlovák külügyminisztertől magyarázatot fognak kérni a kialakult jogszabályra és helyzetre. Ha pedig ez nem teljesül, távozásra szólítják fel a szlovák nagykövetet.
A Tisza Párt elnöke kiemelte, a választásokig hátralevő 97 napban újabb szakértőket mutatnak be, többek között a gazdaságfejlesztési, külügyi, igazságügyi és oktatási szakembereiket is, emellett január végéig várhatóan a kormányprogramot is bemutatják.
