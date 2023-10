Egy év után visszakerült a meleg víz az ELTE TTK lágymányosi épületébe, miután egy kormányhatározat miatt energiatakarékossági okokból elzáratták azt.

Ezért a legtöbb tanszék arra kényszerült, hogy bojlert szerezzen be, mivel a kampuszon számos alaptevékenységhez szükség van a melegvízre.

Most, annak örömére, hogy központilag is visszakerült a meleg víz, a Dolgozók Szakszervezete ünnepélyes keretek között át is adta azt, épp úgy, ahogyan azt hivatalos átadóünnepségeken szokták: nemzeti színű szalaggal.

Az október 6-án megrendezett ceremónián szalagot vágtak át, és ünnepélyes keretek között birtokba vették a szakszervezeti tagok a meleg vizet.