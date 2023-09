Katona Csaba büntetőjogász tapasztalatai szerint egyre gyakoribb, hogy a kábítószert nehezen lenyomozható módon rendelik meg, ez vonatkozhat a kifizetésre (bitcoin), vagy a megrendelés módjára (dark web, wpn) is, illetve mindkettőre.

Tapasztalata szerint is megszaporodtak ezek az esetek, egyre több megkeresés érkezik, amiből viszont az is következik, hogy a hatóság sem tétlenkedik. Jellemzően a NAV Repülőtéri Igazgatósága tud közbeavatkozni és az is kijelenthető, igen hatékonyan is szűri ki a gyanús csomagokat.

Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés vétség miatt két évig, vagy meghatározott esetekben három évig terjedő szabadságvesztés.

Új pszichoaktív anyagnál enyhébb a büntetés?

Érdekes a magyar jog azon szabályozása, hogy amennyiben a rendelt szer új pszichoaktív anyagnak minősül, akkor kizárólag csekély mennyiséget meghaladó esetben beszélhetünk bűncselekményről. Ebben az esetben a büntetési tétel enyhébb, két évig terjedő szabadságvesztés.

Az új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekményeket a jogalkotó enyhébben rendeli büntetni.

A futárral együtt a rendőrség is érkezik

Adja magát a kérdés, mit mond a büntetőjog arra az esetre, ha valaki még át sem vette a rendelt „árut”, ez kábítószer birtoklás előkészülete, vagy már maga a birtoklás is megvalósult? Dr. Katona Csaba több olyan gyanúsítással is találkozott már, ahol a minősítés kábítószer birtoklás előkészülete volt, azonban a Kúria az alábbiakat rögzítette egy ügyben.

Eszerint az adott ügyben a postai szolgáltatást igénybe vevő terhelt a megrendelés leadása nyomán a kábítószer tulajdonjogát – a felette való rendelkezés jogát – annak külföldön történt feladásával megszerezte, függetlenül attól, hogy a küldemény a postai kézbesítést megelőzően még nem került fizikai hatalmába. Így a repülőtéren lefoglalt kábítószerre elkövetett terhelti cselekmény helyes minősítése – megszerzéssel elkövetett – kábítószer birtoklásának bűntette.

A szakember az Economix.hu kérdésére elmondta, a saját praxisában még nem volt olyan eset, amikor a rendőrség közvetlenül a futár után érkezett, ám több ilyen ügyről is van tudomása.

Az ártatlan ember nem vár, hanem cselekszik

A büntetőjogász szerint az ártatlan ember sohasem vár, hanem azonnal cselekszik. Ennek következtében, ha bármilyen jel utal arra, hogy a személyes adatainkkal visszaéltek, azonnal tegyünk bejelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon. Erről készüljön jegyzőkönyv, amiről kérjünk másolatot.

Valóban felmerülhet annak a lehetősége is, hogy valaki szándékosan más nevét adta meg a rendelés során azzal a céllal, hogy az esetleges későbbi felelősségre vonást el tudja kerülni.

Ebben az esetben célszerű azonnal ügyvéd segítségét kérni, hiszen hamarosan idézést fog kapni a rendőrségtől. A szakember találkozott már olyan esettel is, amikor az adott személyt tanúként idézték, ami az igazmondási kötelezettségre tekintettel további bonyodalmakhoz vezethet.

A Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint a potenciális gyanúsított személyeket nem lehet tanúként idézni, hiszen eltérő jogaik vannak a tanúkéhoz képest. A gyanúsított megtagadhatja a vallomástételt, a tanú pedig főszabály szerint nem. Ennek ellenére előfordul, hogy a gyanúsíthatóság határán álló személyeket tanúként idézik, ez pedig helytelen gyakorlat.

Magyarországon valamennyi kábítószer fogyasztása bűncselekménynek számít, ezért a felelősség alól az a személy sem mentesül, aki olyan országból rendelte például a marihuánát, ahol annak tartása, fogyasztása egyébként legális – figyelmeztetett végezetül dr. Katona Csaba.