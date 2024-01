ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Én kb. 1 hónapja kerestem szervó szivattyút.. azonnal rámírt... – kezdi a beszámolóját egy autós Facebook-csoport tagja. Ő is egy azok közül, akik a fél internetet feltúrták egy olyan alkatrészért, ami persze fogyóeszköz a típusnál, és ebből kifolyólag hiánycikknek mondható. Újonnan persze hozzá lehet jutni, de kinek ne lenne vonzó, ha egy régóta keresett cikk hatod áron – igaz bontottan – de azonnal rendelkezésre áll. Utaljuk a pénzt, postázzák az alkatrészt, néhány nap és az autó boldogan szalad. Sokszor azonban csak telik az idő,

az egyre kétségbeesettebb érdeklődésére csak hitegetés jön, különféle kifogások, idegőrlő várakozás, majd a megvilágosodás, hogy igen nagy eséllyel átverés áldozatai lettünk.

Az ajánlattól az eszmélésig persze napok, vagy akár hetek is eltelhetnek. Addig pedig a kamu eladó kopaszt, akit tud, és sajnos bőven akad áldozat. Az ilyen tisztességtelen üzletek többnyire ugyanúgy a messengeren bonyolódnak, ahogy a tisztességesek is, és ugyanúgy is kezdődnek: — Tudok adni, írj rám privátban – felszólítással. Csak éppen a végkifejlet más: ahogy ebben a párbeszédben is látszik, a vége az, hogy a pénz beszedése után egyszerűen felszívódik az eladó.

A személyes adatokat kitakartuk: igen, még a csalóknak is vannak személyiségi jogaik Kép: Economx

Igen, mindig, mindenki, mindenkor elmondja, hogy senki ne utaljon pénzt előre – pláne ismeretlennek. Mégis akkor miért ilyen óvatlanok az emberek? Nyilván a korábbi esetleg pozitív tapasztalatok, az előnyösen megkötött üzletek, és eleve egy zárt csoport óvatlanságra késztethet.

20.000Ft-ot utaltam előre, mert amit kerestem, már sehol máshol nem lehetett megvenni, nem is a ritkasága miatt, de tényleg sehol nem találtam... Ez pedig az ország másik felén volt, így személyesen odamenni nem lett volna kifizetődő. És igen persze, lehet mondani, hogy az a hülye aki előre utal... – írja egy másik, csőbe húzott vásárló.

Gyanútlan áldozatok

Mert ugye miért verne át az, aki ugyanúgy tagja a csoportnak? Aztán kiderül, hogy az eladót valójában senki nem ismeri, ahogy az is, hogy már mások is pórul jártak, csak éppen lapítanak, félnek ugyanis bevallani. Azt meg pláne nem tudhatja senki, hogy az illető évek óta a rendőrség látókörében van, de mégis szabadon garázdálkodik – erre is volt példa a beszámolók szerint.

Kérdés persze, hogy az első gyanú esetén a csoport adminisztrátorától elvárható-e, hogy azonnal kizárják az illetőt. Ugyanis bárki lehet kicsit link, de amúgy tisztességes – nem feltétlenül kell kikaparni a szemét. Számtalan példa akad erre is.

Ám ha már első látásra sem megy flottul az ügyintézés, az esetek nagy részében sajnos valóban csalás lehet a háttérben.

Csaló banda, mindenki kímélje meg magát a velük való üzletektől. Utaltam nekik előre 30 ezret...Lóvé az ablakban, az alkatrész is, ismerős, aki ment volna az alkatrészekért, nem tudja őket elérni, valószínű a cím is hamis!

Én feljelentem őket!! Rajtam kívül van olyan a csoportban, aki így járt velük?

– tette fel a kérdést egy pórul járt autós egy másik, hasonló fórumon. A további hozzászólások alapján ő még talán egy picit reménykedik – épp a nyilvánvaló lehúzás ígérgetős fázisában tart, ahol azzal hitegetnek, hogy nyugalom, rendezik a dolgot. Akad persze, aki már korábban kiszúrta őket:

egyértelmű volt hogy csaló... én már láttam korábban is ezt az autót bontásra... csak hajdúszoboszlói hirdetéssel... ahogy megjelent, 2 perc múlva hozzászólásban odaírtam, hogy csaló... egyből le is vette.

A hirdetés csábítónak tűnik: tiszta udvar, rendes ház, szuper állapotú autó vár bontásra, gyanúsan olcsó minden alkatrésze és minden IS van természetesen. A képek a csoport tagjai szerint egy használtautós portálról lettek letöltve, ahogy a hirdetés szövegéhez is egy ottani leírásból meríthettek ötleteket.

A cím, amit végül megadtak, természetesen hamis. Meg ugye miért is utal valaki előre, ha végül személyesen megy az alkatrészekért? Na igen, ez egy jó kérdés: nyilván azért, mert a külföldön tartózkodó áldozat gyanút foghatott, és a csalókra küldte egy ismerősét, aki persze árnyékra vetődött.

Kép: Economx

Estünkben persze elég lett volna a hirdető profilképére kattintani: viszonylag kicsi a valószínűsége annak, hogy egy 16-nak is alig kinéző lány autóbontót üzemeltet a hátsó kertben. Persze, legyünk jóhiszeműek: ő ért a nethez egyedül a családban és segít a felnőtteknek hirdetni az alkatrészeket. Miért is ne?

A napokban írta meg a police.hu, hogy közel félmillió forintot csalt ki az áldozataitól egy elkövető, aki az interneten keresztül hirdetett meg eladásra különböző autó- vagy robogóalkatrészeket, amiket aztán soha nem küldött el a pórul járt vevőknek. Ellene egy tolnai férfi tett feljelentést, még 2023-ban, a történet itt is hasonló volt: hiába egyezett meg egy eladóval az egyik közösségi oldal adok-veszek csoportjában, és utalta el neki az eladásra kínált autóalkatrész vételárát, a termék nem érkezett meg hozzá, és az eladót sem érte el többé. A szekszárdi nyomozók rövid időn belül a csaló nyomára bukkantak. A kamuhirdetés mögött egy 16 éves nagybaracskai fiú állt.

A nyomozás során kiderült az is, hogy a fiatal már közel egy éve veri át az embereket hasonló módszerrel. A szekszárdi rendőrök 34 átvert vásárlót is találtak, a fiú mindegyik esetet elismerte, és néhány sértettnek vissza is fizette a pénzt.

Cikkünk írásakor levelet küldtünk az ORFK sajtóügyeletének, azt tudakolva, hogy hasonló csalás gyanúja esetén mi is a teendő. Egyáltalán a konkrét esetekben van e-lehetőségük bármiféle eljárás elindítására. Amennyiben megérkezik a válasz, frissítjük a cikket.

Online kereskedelem: határtalan lehetőséget a csalóknak

A rendőrség a közelmúltban már több kampányt is indított azért, hogy ne váljunk a csalók áldozatává. Az intelmek értelem szerűen a bontott autóalkatrészekre is vonatkoznak:

Mindig ellenőrizze, hogy az eladóval kapcsolatban milyen értékelések voltak!

Ne adjon meg senkinek bankkártyaadatokat, jelszavakat, CVC vagy PIN kódokat!

Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győződjön meg arról, hogy valódi bank oldalán adja meg az adatokat, más oldalakon (például a kereskedő oldalán) ne adja meg azokat!

Csak ellenőrzött helyről vásároljon és figyeljen oda, hogy ha egy terméket nagyon kedvező áron kínálnak, ott lehet, hogy csalás lehet a háttérben!

Utánvétellel fizessen és a csomagküldéshez olyan szolgáltatást válasszon, amelynél még az átvétel előtt van lehetősége arra, hogy meggyőződjön arról, valóban az van a csomagban, amit megrendelt!

A legbölcsebben persze úgy járunk el, ha alkatrészt csak megbízható boltokból vásárolunk és lehetőség szerint újat – már csak a közlekedési biztonsága miatt is.