Óriási pénzpumpát jelentett be múlt héten szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó rendezvényén Orbán Viktor miniszterelnök. 2 024-hez képest több mint 1700 milliárdos injekciót kap a magyar gazdaság , amit a hazai kkv-kon keresztül visznek be a vérkeringésbe. Kijelentette, hogy a kormány is az egyszerűsített adózásban és az átlátható bürokráciában hisz, ezért júniusban kormoly változások jöhetnek a kkv-k életében.