Vidéki mentésirányítókat vezényelnek a fővárosba, hogy hétvégén fogadják az ügyeleti hívásokat – tudta meg az RTL Híradó.

Az egyik érintett szerint többen a felmondásukat tervezik. Pest vármegyében február eleje óta működük az új ügyeleti rendszer. A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségénél azt mondják, a munkaerőhiányt nem átvezényléssel kellene megoldani. A mentőszolgálat szerint az intézkedés egyszeri, és 9 vidéki munkatársat érint.

Az agglomeráció polgármesterei is aggódnak az új ügyeleti ellátás miatt, az nem megoldás, hogy 1,3 millió lakosra 18 ügyeleti pont jut.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) a héten volt elnökségi ülése. Az érintett polgármesterek – mint mondták – erősen bíznak abban a kormányzati ígéretben, hogy ha indokolt, változtatnak az ügyeleti rendszeren.

Az új rendszerben csak a szentendrei ügyeletre 100 ezer ember ellátása jut, ez egyetlen ügyeletes orvos számára megoldhatatlan.

Az új rendszer néhány napos működése óta pedig gyakori panasz, hogy negyedórán keresztül sem lehet kapcsolatot teremteni a 1830-as ügyeleti segély hívó számon senkivel. A hosszú várakozás alatt mindössze Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője egészségnevelési tanácsai hallhatók, ez pedig aligha jelent segítséget egy gyors beavatkozásra szoruló betegnek. Az egészségügy átalakításával kapcsolatban a MÖSZ többször is kért egyeztetést a Belügyminisztériumtól, ám ezeken a fórumokon az önkormányzati szakrendelők államosítását nem támogattuk, és az alapellátási ügyelet átalakításával kapcsolatban is számtalan aggályunkat jeleztünk – mondta Gémesi György.

De nem csak az ügyeletek túlterheltek. A fővárosi és Pest vármegyei mentésirányításhoz is jóval több hívás fut be. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint az első ügyeleti hétvégén „a 1830-ra érkező telefonhívások száma többszöröse volt az átlagosnak” előfordult, hogy „egyszerre 30-an hívták tanácsért” az ügyeletet. A hívások fogadását most hétvégén átvezénylésekkel oldja meg a mentőszolgálat.

Budapestre kell mennünk, hívást fogadni, ügyeleti hívást fogadni és nincs opció, tehát menni kell

– mondta egy név nélkül nyilatkozó vidéki mentésirányító, aki hozzátette a 24 órás fővárosi szolgálat miatt sokan fel vannak háborodva, és van, aki már a felmondását tervezi.

A mentésirányítók elérték a teljesítőképességük határát, fáradtak, kevesen vannak, nem tudnak elég időt a családjukkal tölteni, úgy érzik, hogy ez kivitelezhetetlen, sokan a felmondást fontolgatják.