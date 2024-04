Jókor jó helyen fúrni

Az Economx Business Talks '24 gazdasági konferenciáján egyébként számos jelentős tételmondat elhangzott, és a képzeletbeli dobogón természetesen helyet követelt magának a Cápa is.

Balogh Levente egyébként nemcsak a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) iránti nosztalgiával borzolta a kedélyeket, de mesélt arról is, milyen sikerreceptre volt szükség ahhoz, hogy a későbbi Szentkirályi Ásványvíz világhírűvé váljon.

Belefúrtunk egy jégkorszaki lencsébe, ezért elmondható, hogy jégkorszaki vizet iszik, aki ezt az ásványvizet fogyasztja

– idézte fel Balogh Levente azt az 1993-as pillanatot, amikor az édesapja, Balogh Sándor által bérelt fúrógép áttörte a több méteres agyagréteget. Ugyanis, miután a családi vállalkozás egy frissen felvásárolt mezőgazdasági üzemegységben üdítőt akart gyártani, Szentkirály közmű hálózata leállt, amit a falusiak érthető módon nem díjaztak. Ezután döntött úgy Balogh Sándor, hogy pont akkora távolságra, amekkora helyen még éppen elfér egy kamion, az üzem mellett kutat fúr, hogy vizet találjon. "Mert érzett valamit" – magyarázta Balogh Levente, majd elmondta, hogy a nyakas apja két hétig, napi 24 órában fúratott, nem törődve az ellenérvekkel, és azzal sem, hogy közben négy fúrófej is eltört... és így egyszer csak elérve azt a bizonyos jégkorszaki lencsét.



Klasszikus "mi lett volna, ha" helyzet. Mint ahogy az is érdekes szempont, hogy valóban a rendszerváltó Antall-kormány döntése miatt szenvednek-e még mindig tőkehiánytól a vállalkozások – ahogy arról az Economx konferenciáján is beszélt Balogh Levente.

Harminc éve még minden más volt...

Mai vendégemmel úgy harminc évvel ezelőtt találkoztam először. Én már akkor is azzal foglalkoztam, hogy előadjam és eladjam magamat, ő pedig… Nos, ő egy udvarias fiatal recepciós volt egy vidéki hotelben

– Ezt viszont már Geszti Péter árulta el tévéműsorában Balogh Leventéről, hozzátéve: "azóta persze sokat fordult a világ. Főleg vele. Talán meg sem szállna vendégként abban a szállodában."



Persze a KGST 1991-es összeomlásakor még valószínűleg ő sem gondolhatta volna, hogy 2024-ben majd saját autóparkjáról mesélhet majd:

Van egy kisbuszom, amit akkor használok, ha síelni vagy nyaralni megyünk többen. Emellett van egy céges autóm, amelyet most alakítanak át konferenciabusszá, erre azért van szükség, mert nagy stábbal szoktam menni előadást tartani. Nemsokára Erdélybe megyünk majd. Aztán van ez az autó, amiben most ülök. Ez a kedvencem. Egy pillanatig nem gondoltam rá, hogy lecserélem. És van még egy limuzinkategóriájú autó, amit akkor használok, ha sofőrrel kell mennem valahová. Az kényelmesebb, van benne íróasztal, és tudok benne dolgozni

– mesélte az üzletember a műsorban.

Mikor kell okosnak lenni?

A ma már multiként működő Balogh Levente a Geszti Péterrel közös műsorában egyébként beszélt az oktatásról is.

Az a véleményem, több pedagógussal egyetértésben megbeszéltük, hogy általában, a kitűnő tanulókból lesznek a menedzserek. Összpontosítani fantasztikusan tudnak az adott témára. A vállalkozók, azok viszont hármas-négyes tanulók mindig. Mondhatnám, hogy négyes, de akkor hazudnék. Nekem egyébként 3.65 és 4.2 között volt az átlagom a tanulmányaim folyamán

– magyarázta.



Ide tartozik egy korábbi, 24.hu-s interjúban elmondott meglátása is:

„Már inkább felejteni szeretnék, mint tanulni, de erre nincs lehetőség.”

Ezt egyébként kiegészítette azzal is az előadása után stábunknak, hogy