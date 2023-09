Ha szemetet raksz le, feküdj mellé, mert te is oda való vagy!

Az intelligens ember nem szemetel, a többieknek pedig TILOS!

Az állatok nem szemetelnek, ezért kérjük, viselkedjen állat módjára!

A felsorolt figyelmeztetések egytől egyig privát szorgalomból kihelyezett táblákon olvasható idézetek, és két dolgot feltétlenül jeleznek:

Sajnos az emberek egy része szemetel. Ugyanakkor akadnak olyanok is, akiket ez kimondottan dühít.





De vannak olyanok is, akik megpróbálnak aktívan tenni az elharapódzó környezetkárosítás ellen. Az ilyen szent megszállottak közül való egy fiatal balatonszemesi lány, Rózsa Virág, aki gimnazista korában szervezett először egy nagyszabású kollektív szemétszedést néhány éve, amiről annak idején az Index is beszámolt.

Akkor a vele készült interjúban elmondta, tisztában van azzal, hogy csakugyan nem gyakori korosztályában ez a fajta környezettudatosság, de ő már csak ezért is szeretné felhívni az emberek figyelmét arra, hogy veszély fenyegeti a környezetünket.

Egy magyar lány, akire felfigyelt a világ

Úgy tűnik, a figyelemfelkeltés eredményes volt, hiszen rengetegen csatlakoztak hozzá, ráadásul az akkori újságcikk hatására megkereste egy francia környezetvédelmi szervezet, és mint mondja, nagyot fordult akkor az élete.

Kép: Korcsmáros Marcell

Úgy gondolom, az a sajtómegjelenés egy lavinát indított el, sok interjúfelkérést kaptam, majd egy francia környezetvédelmi egyesület, a GAIA FIRST is felkeresett, hogy szívesen látnának a csapatukban. Nem is sokat gondolkodtam a dolgon, és mára én vagyok náluk az első és egyetlen magyar aktivista

– mondja.

Mi a feladata a francia egyesületnél, milyen elfoglaltságot jelent ez a mindennapjaiban?

Az a dolgom, hogy a közösségi oldalaimra környezetvédelmi posztokat töltsek fel, illetve amikor nekik Franciaországban van egy projektjük, akkor párhuzamosan én is csináljak valamit itthon. A GAIA FIRST csapattal több ország is együttműködik, és nagyon boldog vagyok, hogy idén már Magyarország is köztük lehet. Jelenleg Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, Indiában, a Fülöp-szigeteken, Angliában és most már általam Magyarországon is jelen vannak. Büszke vagyok rá, hogy részese lehetek ennek a csapatnak és arra is, hogy közösen kijelöltünk egy napot, amikor szervezünk egy úgymond “közös” szemétszedést.

Mikor lesz ez a világméretű szemétszedés, aminek részeként Balatonszemes vízparti területe is reflektorfénybe kerül?

Szeptember 16-án szombaton. Ez az Ózonvédelmi világnap, ami a Föld szempontjából igencsak fontos, és bízom abban, hogy aki részt vesz ebben az akcióban, aznap boldogan megy majd aludni, mert tett valamit, ami élhetőbbé teszi ezt a bolygót. A kezdés délelőtt 10 órakor lesz, a felszerelést mi biztosítjuk.

A szeptember 16-án esedékes balatonszemesi szemétszedés szervezésében vannak támogatói?

Amikor meghirdettem, teljesen egyedül voltam, és picit tartottam is attól, hogy mire jutok egyedül, de megint győzött a szeretet és az összetartás. Nagyon sok támogatást, felajánlást és segítséget kapok folyamatosan. Jelenleg a legfőbb támogatóim a Balatonszemesi Önkormányzat, az Ancsika Kertmozi és A Tiszta Erdőkért Egyesület. Folyamatosan tanácsokkal, felszereléssel, zsákokkal, kesztyűkkel látnak el. Mellettük minden nap támogat a családom, a párom, a főnökeim és a barátaim, amiért nagyon hálás vagyok nekik.

Milyen feladatot tűztek ki maguknak aznapra?

Ismét hat partszakaszt szeretnénk megtisztítani, a tervek szerint 2-3 óra alatt. Két évvel ezelőtt nem volt ezzel semmi probléma, szeretném, ha idén sem lenne.

Hogyan toboroz önkénteseket, és hány segítőre számít?

A közösségi oldalaimon, illetve plakátozással kezdtem hirdetni az eseményt. Sokan megosztották a készülő akciót, és ez is sokat segít abban, hogy minél több emberhez eljusson a balatonszemesi szemétszedés híre. Nehéz megmondani, hány segítőre számítok, annyi biztos, hogy az első projekten több száz lelkes önkéntes jött el, bízom abban, hogy most is sokan leszünk.

Sokan azt gondolják, mit sem jelent, ha felvesznek az utcán egy eldobott szemetet, és bedobják a kukába. És az is felmerülhet a kétkedőkben, hogy mit ér egy néhány száz méteres balatoni partszakaszt megtisztítása. Milyen javulás remélhető ettől a Föld szempontjából?

Szerintem igenis sokat jelent ha felvesznek egy eldobott szemetet, ami a kukába végzi. Például a koronavírus-járvány után rengeteg maszk volt eldobálva, de műanyag zacskókból is akad bőven. Ezek mind veszélyeztetik az állatokat. Szegély madarak lába, szárnya vagy csőre beleakad, és segítség nélkül nem tudnak tőlük megszabadulni, ezért sajnos a legrosszabb esetben elpusztulnak. Vagy ott vannak a halak. Ismét sok hulladék van sajnos a Balatonban, és ezek a szerencsétlen élőlények nem tudnak velük mit kezdeni. Vagyis, ha nem is sikerül jelentős javulást elérni, a vízben élő állatoknak biztosan tudunk segíteni.

Mi a véleménye azokról az emberekről, akik úton-útfélen, eldobálják az üdítős és sörös dobozokat, flakonokat, papír zsebkendőket, csipszes zacskókat, csokipapírokat?

Amit tesznek, az felháborító és elkeserítő, mert ezek az emberek nem gondolnak bele a tettük következményeibe, és úgy vannak vele, hogy majd úgyis lebomlik.

Csakhogy sajnos ez nem ilyen egyszerű, mert például egy műanyag palack lebomlásához körülbelül 450 év kell.

A legtöbben talán azt hiszik, hogy ez csak egy szemét, mit árthat, de arra nem gondolnak, hogy ezt nem csak ők egyedül gondolják. Leginkább ez az oka a sok szemétnek.

Eszembe jut erről egy történet a közelmúltból. Pár hete egy kisgyerekkel mentem a játszótérre, és egy anyuka éppen akkor indult el haza a kislányával, aki előbb még elmajszolta a csokiját, és megkérdezte, hova dobja a csokis papírt. Az anyja azt felelte, hogy hagyja csak az asztalon, és „szépen” elmentek. Szívem szerint utánuk mentem volna, de szerencsére erre nem volt szükség, mert a kisfiú, akivel voltam, egyből megfogta azt a szemetet, és elvitte a tőlünk amúgy néhány lépésre lévő kukába. Nagyon büszke voltam rá.

Nekem nem az a problémám, hogy én szedem össze mások után a szemetet – hiszen különben nem szerveznék szemétszedéseket –, hanem az, hogy egy „felelősségteljes” felnőtt olyat tanít a gyermekének, hogy hagyja csak ott nyugodtan. Ez mélységesen elszomorít.

Jó lenne, ha a gyerekeknek kiskoruktól fogva azt tanítanák, hogy a szemetelés nem normális dolog. Úgy gondolom, ha már kiskorától kezdve ilyen példát látnak, megrögzül bennük, és később eszükbe sem jut eldobni bármit is.

Kép: Korcsmáros Marcell

A természet nem sebezhetetlen

Végül, ha már idézetekkel kezdtünk, egy idézettel is fejezzük be:

A természet világa sem nem végtelen, sem nem sebezhetetlen. Kíméletre és védelemre van szüksége.

Ezt a világszerte ismert David Attenborough természettudóstól származik, akinek munkásságát maga II. Erzsébet brit királynő is elismerte azzal, hogy 1985-ben lovaggá ütötte.