Sokan már tavaly is fogták a fejüket, amikor egy ezrest fizettek egy pohár meleg teáért, hatezer forintot pedig egy adag marhapörköltért. Most lehet még a szívükhöz is kapnak majd, ha meglátják, hogy mennyiért étkezhetnek a budapesti karácsonyi vásárban idén, ami a Pénzcentrum cikke szerint az árakat nézve simán kenterbe veri a bécsit – írja a Telex.

A nyári fesztiválokhoz hasonlóan idén az adventi vásárokban is létezik az úgynevezett kedvezményes menü, ami egy meleg főételt jelent 1500 forintért. És amíg a Szigeten kipróbált 2500 forintos budget food sokszor elég fantáziátlan volt – a legtöbb helyen sült krumplit lehetett kapni – addig az ünnepi vásárban hagymás burgonyát kínálnak natúr csirkével, lecsót kolbásszal, brassóit, hurkát mustárral és kenyérrel, de az egyik bódéban a hétfői menü például spenóttal töltött hús volt, paradicsommal és körettel.

Az árusok szerint turisták és magyarok is egyaránt kérnek az olcsóbb fogásokból. „Legtöbbször nyilván azok, akik hallottak arról, hogy van ilyen” – tette hozzá az egyik árus.

Elkeserítő viszont, hogy 1500 forintból a kedvezményes menükön kívül alig futja valamire. Már a 3 deci klasszikus forralt bor ára is 1350 és 1650 forint között mozog. Ha pedig valami különlegesebbre vágyunk, mondjuk áfonyás ízesítésűre, azért márt 2000 forintot is elkérhetnek. Egy Angliából érkezett anya és lánya viszont azt nyilatkozta a Telexnek, hogy Manchesterben háromszor annyit fizetnek egy deci borért, mint Budapesten.

Egy ezres alatt nem olthatjuk a szomjunkat

A tea ára az előző évhez hasonlóan 1000-1200 forint, míg a forró csoki kezdő ára 1400 forint, a puncsé pedig 1500. Aki viszont inkább sört inna, annak csapolnak Drehert 1400 forintért, de lehet kapni dobozos Borsodit és Staroprament is 1500 forintért.

A Szent István Bazilikánál – hiába nem része a klasszikus karácsonyi menünek – mégis kapni lángost szinte mindenhol sósan és édesen is, akár Nutellával megkenve. Az egyik kifőzdénél még fantázianeveket is kaptak, ahol a kolbászos-hagymás Ungarische special lángos 6500 forintba kerül, míg a lilahagymás-baconös Budapest és az erős paprikás Betyár névre hallgató „csak” 4500 forint.

Nem spórolják le a kalóriát a lángosról sem

Volt, aki olyan lángost vett, ami meg volt pakolva kolbásszal és tejfölös töltött káposztával, amiért 40 dollárt, azaz 14 ezer forintot fizetett.

Teljesen ledöbbentem. Nem hallottam, nem értettem jól az árat, így csak akkor láttam, hogy mennyibe került, mikor ránéztem a telefonomra. Igazából ízlett, csak hát ennyit nem tudtam megenni

– osztotta meg élményeit egy amerikai turista egy Facebook-csoportban.

A lángoson kívül mással is jóllakhatunk, de azt sem úszhatjuk meg olcsón:

grill hot dog: közel 8000 forint,

töltött káposzta (2x20 dkg gombóc): 5500 forintért,

kenyérlángos: 4500 forint,

sajtos-tejfölös tócsni: 4000 forint,

sült kolbászt, májas vagy véres hurka kenyérrel és mustárral: 5500 forint,

sült gesztenye: 2500 forint,

rétes: 1500 forint.

Egy görög pár azt nyilatkozta a Telexnek, hogy náluk is sok hasonló vásár van a karácsonyi időszakban, bár ott viszonylag olcsóbban tud enni és inni az ember. A kürtőskalács például 5-6 euró (azaz 1800-2300 forint), míg a vásárban a kicsi kürtőskalácsért 3000 forintot kértek tőlük.