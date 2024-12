Amint ráfordulunk december első napjára, be is köszönt az advent, így a karácsonyi hangulat és nyüzsgés már tényleg egyre több helyen felbukkan. Nincs ez másként az adventi vásárok terén sem, amelyekkel nem csupán a tömegek által ellepett Bécsben vagy Budapest különféle közterein, hanem más városokban, jelesül a Balaton környékén is számos helyszínen találkozhatunk – még ha meglehetősen borsos árak mellett is.

Egy 15 települést felsorakoztató ajánlóban a We Love Balaton összeszedte, hol és milyen programfelhozatalra lehet idén számítani az ünnepek közeledtével és beköszöntével.

Az alábbi balatoni helyszíneket gyűjtötték össze:

Keszthelyen a Balaton környékének egyik legnagyobb karácsonyi vásárát ígérik idén is november 30. és december 31. között. Szezonális finomságok és kézműves termékekkel készülnek, míg a hangversenyek és kiállítások a város templomaiban, múzeumaiban és a Balaton Színházban kapnak helyet.

Hévízen Ünnepi Fényvarázs kápráztathatja el az érdeklődőket a november 30. és december 31. közötti adventi vásáron, ahol szezonális finomságokkal és kézzel készült termékekkel várják az érdeklődőket. A vásáron túl kézműves-foglalkozások, fényfestés, gyertyagyújtás és koncertek gondoskodnak az ünnepi hangulatról.

Badacsonyban Adventi Bornegyeddel készülnek hétvégente, tematikus programokkal és helyi borokkal. Már november 30-án helyi finomságok várják az ínyenceket, továbbá séták, kóstolók, workshopok és koncertek is gazdagítják a programot.

Siófok Téli Varázs rendezésével hozakodott elő, a karácsonyi programok november 30-tól december 31-ig tartanak. Az Aranycsengő Adventi Vásáron forralt bort kortyolgatva lehet válogatni az egyedi kézműves termékek kínálatából.

Balatonfüreden november 29. és december 1. között rendezik meg a Kékszalag Port Adventi Vásárt, vitorlás élményekkel.

Balatonalmádi karácsonyi vására november 29. és február 2. között várja a látogatókat, színes programokkal.

Veszprémben november 29. és december 23. között várja mindennap a látogatókat a karácsonyi vásár.

Nemesvámoson november 29. és december 22. között lovaskocsizás mellett rendeznek hétvégi vásárt.

Balatonlellén Jégfesztivál lesz korcsolyázással november 30-ától.

Zamárdiban Téli Korzó és szintén jégpálya nyílik november 30-án.

Kisapátiban a Szent György-hegyi Adventi Vásár november 30-án és december 7-én lesz.

Vörsön a vásár mellett a templomban épített betlehem is megnyit december 1-jén.

Balatongyörökön Adventi Fényforgatagot rendeznek december 6-án és 7-én.

Balatonbogláron, Szőlőskislakon az adventi vásár december 7-én és 21-én települ ki.

Szőlőskislakon az adventi vásár december 7-én és 21-én települ ki. Gyenesdiáson december 14-én és 15-én rendezik a karácsonyi vásárt, ahol a gesztenyéé a fő szerep.