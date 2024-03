Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A MAVIR online piaci fórumán a szakértők leszögezték, hogy összesen 1359 MW csatlakozási igény jelentkezett az összesen 400 kV-os feszültségszintre, ebből pedig legalább 670 MW-nak kell felcsatlakoznia Északnyugat-Magyarországon. A Portfolio információi szerint a régión belül Győr környékén jelölhetik ki a szélerő-park helyét, mivel ott a legmegfelelőbbek a szélviszonyok ahhoz, hogy kis területen jöjjön létre hálózatfejlesztés.

Az is kiderült, hogy abban az esetben létesülhetnek új szélerőművek az ország más térségeiben, ha az nem igénylik a betáplálási kapacitás növelését, illetve amelyek eleve nem is a hálózatban táplálnak. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a szélerőmű-park egyetlen kapcsoló állomáson keresztül táplálhat be az átviteli hálózatra.