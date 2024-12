Ma is hagyományként élnek az évről évre megrendezett karácsonyi vásárok, amelyek a legismertebb bécsi és budapesti helyszíneken túl más városokban, például a Balaton környékén is várják látogatóikat. A sonline.hu összegyűjtötte, milyen csalási technikák árnyékolhatják be a gyanútlan vásározók, ajándékkeresők napját, pláne a tömeg okozta zsúfoltságban.

„Az egyik leggyakoribb jelenség, hogy a karácsonyi vásárok termékeit szemérmetlenül túlárazzák. Néha irreálisan sokba kerülnek a változó minőségű portékák vagy ételek, italok, és ezt az árusítók nem tüntetik fel. Leginkább a külföldiek esnek ennek áldozatául, akik nem ismerik a helyi árakat” – kezdi a sort a lap, hozzátéve, szabály szerint mindig kellene blokkot, számlát és jótállást adni a vásárlásról.

Leszögezik: a kóstolóért nem számolhat fel költséget az árus. Érdemes megfigyelni, hogyan tárolják a húsokat, vagy más romlandó alapanyagokat,

a kézműves árusoknál ezt nem árt fokozottan szemügyre venni.

Olyan módszerre is hoznak példát, hogy egyes csalók adománygyűjtőnek adják ki magukat, hogy így használják ki az emberek adakozási kedvét az ünnepek környékén.

Ezt egyszerűen úgy lehet ellenőrizni, megérdeklődjük, milyen szervezetnek dolgozik, s honnan lehet informálódni róluk. Lebukás esetén akár a rendőrséget is lehet értesíteni.

Az egyik legnagyobb kárt a zsebtolvajok tudják okozni, akiknek a tömeg a kezükre játszik.

Ennek megfelelően senkit sem szabad engedni közel férkőzni a táskánkhoz, ügyeljünk a pénztárcára és a bankkártyákra! Ezeket biztos helyre kell tenni, ami vásárláskor sem könnyen hozzáférhető.

De az értékeink meglovasításán túl már az is bevett, hogy a csalók megkérik az embereket pénzváltásra.

Azonban a pénz, amit visszakapnak a segítőkész látogatók, már hamis bankjegy.

„Soha ne válts pénzt senkinek, ne add meg senkinek a személyes adataidat, és ne add kölcsön a telefonodat sem, hogy felhívhasson valakit, akit szem elől tévesztett a tömegben. Sajnos nagyon trükkösen tudnak néha fogalmazni és próbálnak az emberek lelkiismeretére hatni, segítséget kicsikarni” – tanácsolják az adventi vásárok résztvevőinek.