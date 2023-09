Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter nyilatkozta: nem vagyunk elkésve az Erasmus+ és a Horizont Europe programokkal kapcsolatos tárgyalásokkal. Ön hogyan látja európai parlamenti képviselőként a kialakult helyzetet?

Hölvényi György: Ugyanúgy, akárcsak a miniszter úr. A politikánk nagyon következetes és világos. Magyarország a saját érdekei mentén mindent megtesz azért, hogy egyezségre jusson az Európai Bizottsággal. Ugyanakkor látni kell, hogy a jelenlegi bizottság mára rendkívül átpolitizálttá vált. A szakmai szempontok háttérbe szorultak. A vitát csak részletes háttértárgyalások sokaságával, a konstruktív egyeztetések felpörgetésével lehet feloldani. Az akarat a részünkről megvan. Látom az esélyt, hogy az Erasmus+ és a Horizont Europe tárgyalások a megjelölt határidőig sikerrel végződjenek.

Hol tartanak a tárgyalások a befagyasztott magyar forrásokkal kapcsolatban? Mikor érkezhetnek a felfüggesztett pénzek?

H.Gy.: Fontos kiemelni, hogy az Európai Bizottságra rettenetes baloldali politikai nyomást gyakorol az Európai Parlament. Az EP ideológiától túlfűtött baloldali többségének nem érdeke a Magyarországgal történő megállapodás, és ezt az összes politikai eszközzel szabotálja is. Minden alkalommal szomorúan veszem tudomásul, hogy a Magyarország ellen folyó politikai támadásokból a hazai ellenzék európai parlamenti képviselői is készségesen kiveszik a részüket. Ez egyszerűen elkeserítő, politikailag pedig értelmezhetetlen. A kormánypárti európai parlamenti képviselők és a magyar kormányzat részéről az Európai Bizottsággal való megegyezéshez szükséges szakmai tudás, tapasztalat és elhatározás is rendelkezésre áll.

Az Európai Unió a nyáron kötött 900 millió eurós támogatási csomaggal segíti Tunéziát. Az észak-afrikai ország a pénzügyi segélyekért cserébe vállalja, hogy a jövőben erőteljesebben fellép az embercsempészekkel szemben, és igyekszik elejét venni annak, hogy bárkák induljanak útnak menedékkérőkkel Európába. Mennyire lehet ez hatékony az illegális migrációval szemben?

H.Gy.: Tunéziának az egyik legnagyobb tranzitországként kiemelt szerepe van az Európát fenyegető illegális migráció kezelésében. Az illegális migráció megfékezéséhez azonban a pénzosztogatás nem lesz elég. A megállapodás tűzoltás. Célja, hogy az emberek ne szálljanak be a hajókba, ne fulladjanak a tengerbe. Ez egyértelműen támogatandó. Azonban az uniós megállapodás a migrációs problémák megoldásának csak szükséges, de közel sem elégséges feltétele. A magyar kormány évek óta következetesen azt mondja: európai részről a migrációra való – akár közvetlen, akár közvetett biztatás nem indokolt. Az afrikai országok kihívásaira csak Afrikában adható valós és fenntartható válasz. Európának ebben kell az eddigieknél sokkal erősebben partnernek lennie.

Persze az Európai Unió képtelen egyedül megoldani ezt a hatalmas feladatot. Ennek ellenére ki kell vennie a részét a munkából. Ez elsősorban a biztonság megteremtésében való szerepvállalást jelenti. Az Európai Békekereten belül lehetőséget kell teremteni a különböző katonai missziók támogatására. Emellett pedig az oktatást és a szakképzést kell az EU-nak támogatnia. Az afrikaiaknak kell főszerepet vállalniuk saját jövőjük érdekében. Az Európai Uniónak stratégiaváltásra van szüksége. Fel kell ismernie, hogy a migráció sem a kibocsátó, sem a fogadó ország problémáit nem oldja meg. A munkaerőhiányra nem a tömeges migráció a válasz, ha pedig Afrikából elvándorol a fiatal, életerős generáció, akkor a kontinens épp a legnagyobb erőforrását veszíti el.

Az európai helyzetet szemlélve látszik, hogy nyolc év után sincsen egységes álláspont az illegális migrációval kapcsolatban. Egyszerűen elképesztő, hogy még mindig ott tartunk, mint 2015-ben. Több mint nyolc éve toporgunk. Így lehetetlen közös célrendszert felállítani és hatékonyan segíteni az afrikai országokat. Számos kormány és európai tisztviselő rákényszerítené Magyarországra a kötelező elosztás intézményét. Pedig hazánk óriási áldozatokat hoz a mai napig az illegális migráció megállítására és a kibocsátó országok segítésére. Az Európai Parlamentben és a Bizottságban ezeket az erőfeszítéseket nem ismerik el. Sőt, egyesek ideológiai alapon még támadják is a magyar intézkedéseket és álláspontot.

Brüsszelben vége a nyári szünetnek. Kezdődik az európai politikai szezon is. Milyen témák lehetnek meghatározók ősszel az európai napirenden?

H.Gy.: Az előbb tárgyalt migrációs kérdés biztosan napirenden lesz. Európai parlamenti képviselőként egy az afrikai oktatással kapcsolatos beszámolónak vagyok a felelőse, mint állandó jelentéstevő. A riport elkészült. Most az egyeztetés fázisában járunk, ez a folyamat meg fogja határozni az én és szakmai csapatom mindennapjait. 2050-re Afrikában várhatóan 2,5 milliárd ember él majd. Több mint felük pedig 25 évnél is fiatalabb lesz. Ha nem teszünk most lépéseket azért, hogy az afrikai fiatalok megfelelő tudást és szakképzést kapjanak, rövidesen már késő lesz. Ráadásul képzett munkaerő nélkül hiába érkeznek Európából és a világ más részéről befektetések Afrikába, ezeket a lehetőségeket a kontinens képtelen lesz hatékonyan kihasználni és elmarad a remélt gazdasági fellendülés. Ezért is kulcsfontosságú ez a dokumentum.

Lassan 2024-re fordulunk, ami az európai parlamenti választás éve lesz. Az Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber az elmúlt időszakban egy konzervatív fordulatot vett a kommunikációban. A pártcsalád vezetője kiállt az illegális migráció megállítása mellett, sőt közeledett a Néppárttól jobbra található pártok felé. Hogyan lehet értékelni a helyzetet?

H.Gy.: Nem tudom, ennyi elég-e ahhoz, hogy a választókat megmozgassa, bár viszonylag sok idő van még a választásokig. Személy szerint természetesen érdekelt vagyok abban, hogy a kereszténydemokrata gondolkodásmód áthassa és a gyökerekhez visszatérve, mélyebben meghatározza a néppárti frakció gondolkodását. Az európai politikában a politikusok többsége azonban a közösségi média bejegyzések, kommentek és reakciók alapján politizál.

Nem tudom megítélni, hogy Manfred Weber mennyire tudja a jelenségtől függetleníteni magát. Egy biztos, hosszútávú, értékalapú stratégiai gondolkodásra van szükség, és ezt ő is tudja. Enélkül nem lehetséges az európai jobboldali, konzervatív erők együttműködése. Erre ugyanis hatalmas szükség van. Biztosan állíthatom, hogy az Európai Parlamentben jellemző, egyre szélsőségesebb baloldali politika nem tükrözi a tagállami viszonyokat. Ezen változtatni kell. A jobboldali erőknek el kell végezniük a házi feladatukat minden tagállamban a választási kampány során. Ennek a folyamatnak a részeként, remélem egyre szorosabb lesz a közös gondolkodás, amiből az Európai Néppárt és a KDNP is kiveheti a részét. Ugyanis bőven van mit mondanunk a jövő Európájáról.

A Fidesz 2021-ben távozott az Európai Néppártból. A KDNP viszont maradt a pártcsalád kötelékében. A felállás változhat a következő választást követően vagy a KDNP az EPP tagja marad?

H.Gy.: A KDNP a kereszténydemokrata összefogásban érdekelt. Úgy gondolom, az eddigi legnagyobb nézeteltéréseket átvészeltük. Szeretném hinni, hogy a mélyponton túlvagyunk. A KDNP-nek nem kell váltásban gondolkodnia, hiszen több mint 30 éve a pártcsalád tagja. A legfontosabb cél, hogy az európai jobboldali, a polgári erők összefogjanak. Hiszen Európa jövője a tét.