Jönnek a 15 perces lakáshitelek, közben teljesen kifosztanak minket

Bár továbbra is közepes fejlettségű a hazai bankrendszer digitalizációja, jelentős előrelépések történtek a szektorban az elmúlt időszakban. A folyószámlához kapcsolódó szolgáltatások jó része elintézhető már online is, a vállalati ügyfeleknek azonban még sokszor be kell menniük a bankifókba ügyet intézetni. A digitális megoldások sokkal kényelmesebbek, ugyanakkor egy online hitelfelvételnél vagy átutalásnál résen kell lenni, nehogy csalás áldozatai legyünk.