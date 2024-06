A német Volkswagen konszern akár 5 milliárd dollárt is befektet az amerikai Rivian elektromos járműgyártó vállalatba egy új, egyenlő arányban ellenőrzött vegyesvállalat keretében. Ennek célja az elektromos járművek architektúrájának és szoftverének megosztása – közölte a két vállalat.

A Rivian részvényei a bejelentést követően a zárás utáni kereskedésben 50 százalékkal emelkedtek, de a még a mai nyitás előtti kereskedésben is 37 százalékos pluszban jártak, ami önmagában 4,8 milliárd dollárral növeli piaci kapitalizációját. Ez azt jelenti, hogy a befektetők szinte azonnal beárazták a tervezett befektetés teljes mostani értékét, közben azonban a Volkswagen papírjai az európai kereskedésben is csak stagnáltak.

Az autóipar számára nem kis kihívásokkal teli a mostani időszak. Az elektromos autókat gyártó cégek - amelyek között szép számban akadnak startupok is - azzal küzdenek, hogy a kamatok emelkedésével és az állami támogatások kifutásával jelentősen lanyhult termékeik iránt a korábban drasztikusan megugró kereslet. Erről bővebben itt olvashat.

A hagyományos gyártók mindeközben számos más problémával is szembesülnek a korszerűbb technológiákra való átállás során, legyen az a legújabb akkumulátorok gyártása vagy naprakészebb szoftverek fejlesztése.

A cégek reményei szerint a közös üzlet biztosítja a Riviannak az olcsóbb és kisebb méretű, 2026 elején forgalomba kerülő R2 SUV-ok, illetve a tervezett R3 crossoverek fejlesztéséhez szükséges forrásokat. E mellett talán a Rivian működése is végre cash-flow pozitívba billenhet. A Rivian meglévő szellemi tulajdonát fogja liszenszelni a közös vállalatnak, és az R2 lesz az első jármű, amely a közös vállalat szoftverét használja. Később ezeket átvehetnék a Volkswagen konszern más márkái is, az Audi, a Porsche, a Lamborghini és a Bentley is.

A remények szerint az együttműködés talán orvosolhatja a német konszern gondjainak egy részét. A Volkswagen szoftverrészlege, a Cariad, azon túl, hogy jelentősen túllépte költségvetését, kitűzött céljait sem sikerült teljesítse. Ez egyébként hozzájárulhatott a Volkswagen korábbi vezérigazgatója, Herbert Diess két évvel ezelőtti távozásához is.

A Rivian jelenleg a megkérdezett elemzők szerint változatlanul stabilabb lábakon áll, mint az elektromos autógyártással foglalkozó startupok jelentős része. Még úgy is, hogy minden leszállított járművén jelenleg 40 ezer dolláros vesztesége van. A Riviannak a befektetés segíthet túllendülni a jelenlegi nehéz időszakon, az R2-es modell bevezetése alaposan leapasztotta a cég tartalékait. A hír már csak ezért is megkönnyebbülés lehet, mivel egy hete jelentett csődöt a Fiskar nevű elektromos autókat gyártó cég. Erről bővebben itt írtunk.

A Volkswagen az év elején közölte, hogy tartja magát ahhoz a tervéhez, hogy 2030-ig 25 elektromos autómodellt dobjon piacra Észak-Amerikában a konszern összes márkáján belül, még akkor is, ha elismerte, hogy a szegmens növekedése lassul. A vállalat részvényei idén eddig mintegy három százalékot estek.

Közölték, hogy a Rivian szoftverét a Volkswagen elektromos terepjáró Scout modelljében is használni fogják.