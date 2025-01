Nyereség és bevétel sorokon is felülmúlta a várakozásokat a Bank of America – derült ki a pénzintézet csütörtöki jelentéséből. Mindez azonban már aligha meglepetés, egy nappal korábban a tengerentúli bankszektor több óriása is közzétette negyedik negyedéves beszámolóját, tele pozitív meglepetésekkel, amelyek hatására jelentős pluszba fordultak az amerikai tőzsdeindexek.

A Bank of America háromhavi bevétele 25,5 milliárd dollár volt, szemben a 25,2 milliárd dolláros várakozásokkal. A profit 6,7 milliárd dollár lett, 47 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, igaz több egyszeri tétel rontotta a bázisidőszakot.

A bevételek 15 százalékkal nőttek, köszönhetően a befektetési banki és vagyonkezelési díjemeléseknek, illetve a magasabb kereskedési volumenen realizált jutalékoknak. A nettó kamatbevételek 3 százalékkal 14,5 milliárd dollárra emelkedtek, ezen a soron a kilátások kifejezetten jók, hiszen a Fed részéről idénre már csak 25-50 bázispontos kamatcsökkentés várható, az is csak az év második felére, így a banki kamatmarzsok (hitel és betéti kamatok különbözete) magasan maradhatnak.

Az S&P 500 pénzügyi szektorindexének egyéves teljesítménye (pont)

A szintén csütörtökön jelentő Morgan Stanley számai is nagyot szóltak, a 15 milliárd dolláros prognózisokkal szemben 3 hónap alatt 16,2 milliárd dollár bevételre tett szert a pénzintézet. A nettó nyereség pedig duplázódva 3,7 milliárd dollárra nőtt, igaz náluk is voltak egyszeri eredményrontó tételek 2023-ban.

Az amerikai tőzsdeindexek hatalmas lendületet vettek november 8-án, az elnökválasztás napján. Innen egy hónapig tartó rali indult, s a megugró befektetői aktivitáson a Morgan Stanley is kaszált: a részvénykereskedési üzletáguk jutalékbevétele 51 százalékkal emelkedve 3,3 milliárd dollárt tett ki. Két részből sikerült mindezt összehozni: egyrészt sokkal aktívabbak voltak az ügyfeleik, másrészt a fedezeti alapokat kiszolgáló prime brókerüzletág is jelentősen felpörgött.

De a vagyonkezelési üzletágnak is jót tett, hogy az amerikai részvények történelmi csúcsközelben vannak: ahogy nőtt az ügyfelek állománya, úgy nőttek a Morgan Stanley állománykezelési díjai is.

Szerdán szintén nagyüzem volt a Wall Streeten. A JPMorgan Chase teljesítménye is felpörgött a láthatóan kiváló formában lévő gazdaság és a részvénypiaci rali hatására. A bankház bevételei közel 44 milliárd dollárra rúgtak, a profit pedig 14 milliárdra. Ez a bank is tökéletes piaci környezetbe találta magát, emelkedő nettó kamatbevételekkel, illetve kötvény-, deviza- és részvénykereskedési jutalékokkal.

Szintén tegnap számolt be az október-decemberi teljesítményéről a Goldman Sachs. Itt is jelentősen javultak a számok, a nettó nyereség például 3 éve nem látott szintre, 4,1 milliárd dollárra szökött fel.