„Vadállatként ordibálnak a séfek a konyhán a mai főzős műsorokban, de ez nem a valóság”

Kőrössy Zoltán az Eventrend Holding alapító társtulajdonos elmondta, hogy az elmúlt ötven év a vendégek magasfokú kiszolgálásáról szólt, ami egyet jelentett azzal, hogy a felsőkategóriás komplexumok nem voltak képesek, csak bizonyos társadalmi rétegek kiszolgálására. Ezzel ellentétben a szakértő kiemelte, hogy a Gundel étteremben az egyik fő törekvésük az volt, hogy a „Gundel mindenkié” életérzést visszahozzák. Példaként említette a terítő nélküli asztalok és a könnyed, tágas miliő kialakítását, amire nagy hangsúlyt fektettek.

Nagy Gábor az Eventrend Group alapító társtulajdonosa reagált a New York Kávéházat ért „vádakra”, mi szerint; csak a turisták bevonzására céloznának. Nagy Gábor szerint érdemes az arányokat nézni, hiszen a magyarok ellátogatnak évente egyszer-kétszer, míg a turisták folyamatosan érkeznek azért, hogy ki ne maradjanak az élményből. Napi szinten így is két-háromszáz magyar vendég érkezik a New York kávéházba.

Az Eventrend társtulajdonosai egyetértettek abban, hogy az ágazat legnagyobb kihívása a munkaerő megtalálása.