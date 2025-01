Nagyon magas a léc, az elmúlt két évben valósággal elkényeztették a befektetőket a piacok. A K&H Értékpapír elemzői ezért összegyűjtötték, melyik lehet az a 7 befektetés, ami nagyot szólhat idén.

Mint azt az Economxon megírtuk, 2023 után tavaly is erős éve volt a részvénypiacoknak, igaz egyes régiók lemaradtak, de például a magyar tőzsde fantasztikus évet zárt. Ezt leszámítva az év az amerikai részvényraliról marad emlékezetes, csak néhány jellemző adat, hogy miért:

a 7 mesterlövész: átlagosan 60 százalékos árfolyam-emelkedés

a félvezető szektor részvényei közel 40 százalékkal értékelődtek fel, az Nvidia 170 százalékkal

az amerikai pénzügyi szektort követő S&P 500 alindex 30 százalékkal erősödött, mint ahogy a növekedési papírok is

itthon a Magyar Telekom árfolyama duplázódott, de Amerikában is átlagosan 20 százalékkal nőtt a távközlési cégek piaci árazása

A K&H Értékpapír elemzői szerint az előzmények, az értékeltségi mutatók alapján az alábbi 7 befektetési sztori szólhat nagyot idén.

1. A hét mesterlövész (a Tesla nélkül)

A csodálatos hetek tavalyi átlagosan 60 százalékos árfolyam-emelkedése után is maradt tér fölfelé, hiszen a mesterséges intelligencia térnyerése továbbra is zajlik. Közös a részvényekben, hogy a főbb indexek jelentős részét dominálják, s az eddigi teljesítményükkel vonzzák a nyerő sztorikra fókuszáló befektetőket.

A Tesla nélkül nézve (amely részvény óriásit menetelt a Trump-rali heteiben) átlagosan 11 százalékos felértékelődéssel kecsegtetnek az elemzői célárak 2025-re, ami azért visszafogottabb teljesítményt ígér a tavalyihoz képest.

Kép: Economx

A Tesla nélkül nézve a magnificent seven (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia) papírok értékeltsége persze nem alacsony, de már messze nincs szó a korábbi évekre jellemző extrém szorzókról, az Alphabetet a 2025-re várható profit 21-szeresére árazza a piac, s az Nvidia is csak 34-es P/E-n (árfolyam/nyereség) mutatóval forog. A Tesla kivétel, ott az idénre várható nyereség 119-szeresét tükrözi az árfolyam alapján számított piaci kapitalizáció (1266 milliárd dollár), szóval itt már jogosak lehetnek a durva túlárazást hangoztató vélemények.

2. A közép-európai és a magyar piac

A vezető magyar részvények szép hozamot szállítottak tavaly, az OTP, Mol, Richter, Telekom négyes – osztalékkal együtt – átlagosan 27 százalékot hozott a befektetőknek. A K&H Értékpapír elemzői szerint a magyar és a régiós részvénypiacok idén is felülteljesíthetők lehetnek. Itthon mindezt egy a tavalyinál jóval jobb makrogazdasági környezet is támogathatja, erősödő fogyasztással, 3,4 százalékra várt GDP növekedéssel.

Ráadásul a hazai részvénypiac továbbra is nagyon olcsó: a 12-havi előretekintő P/E ráta mindössze 6-on áll, szemben az ukrajnai háború kitörése előtti 10 közeli értékkel. Így néznek ki a K&H Értékpapír anyavállalatának, a Patria Finance célárai:

OTP: 24 200 forint

Mol: 3 540 forint

Richter: 12 640 forint

Telekom: 1 460 forint

Az elemzők hozzátették, a jó hazai teljesítményhez szükség lenne a régiós tőzsdék erősebb teljesítményére, amit nagyban befolyásolhat az orosz-ukrán helyzet esetleges de-eszkalálódása.

3. Arany

A nemesfém árfolyama 28 százalékot emelkedett tavaly, dollárban, s az idei kilátások sem rosszak, sőt. Egyrészt a globálisan csökkenő/rendeződő infláció, a gazdasági növekedést támogató fiskális és monetáris politikai intézkedések, illetve az Európában és Amerikában is csökkenő (reál) kamatok miatt. Gyakran hangoztatott érv ugyan, hogy az erősebb dollár mellett a nyersanyagok és nemesfémek vonzereje csökken, ez a kapcsolat valóban igaz, de az elmúlt hónapokra mégsem volt jellemző.

Az utolsó fontos tényező az aranyárfolyam kilátásait illetően a geopolitikai kérdés: bár Trump érkezésével mutatkozik esély az ukrajnai, vagy a közel-keleti konfliktus rendezésére, jogos az a várakozás, hogy a geopolitikai bizonytalanságok velünk maradhatnak, ami az arany árának a megugrásában is megnyilvánulhat.

4. Kis kapitalizációjú cégek

Bár az utóbbi években a nagy techcégek húzták magukkal a piacot, tavaly újra erőre kaptak a kisebb cégeket felvonultató indexek is, az év végén új csúcsra került az S&P 600 small cap index. Az elemzők optimisták, például azért, mert a vámok bevezetése előtérbe helyezheti a kisebb, belső piacra fókuszáló cégeket. Emellett a kamatpálya mérséklődése hathat kedvezően a magasabb eladósodottsággal rendelkező kiscégek számára.

5. Légitársaságok

A múlt év sztárjai közé sorolandók az amerikai légitársaságok, onnan is a United Airlines emelkedik ki a maga 135 százalékos emelkedésével, de a szektortársak teljesítményét sem szabad lebecsülni. A légitársaságok terén is érdemes lehet szektor szinten gondolkodni, de azt azért látni kell, hogy az amerikai piacon is négy társaságot lehet kiemelni, a Delta Air-t, a United Airlines-t, az American Airlines-t, valamint a Southwest Airlines-t.

Igaz, a covid okozta ütésből csak lassan tudott talpra állni a szektor, de a javuló fundamentumok, az optimista kilátások újra előtérbe hozták a légiipart, így a befektetők is egyre bizakodóbbá váltak a szektorral kapcsolatban. A kereslet folyamatosan erősödik, emellett a várhatóan nyomás alatt maradó olajár is javíthat a profitmutatókon.

6. Mesterséges intelligencia

Az AI rohamos elterjedéséből a vezető amerikai tech cégek kivétel nélkül óriásit profitáltak, de nem csak a legnagyobbaknak jár a helyzeti előny: a hatékonyság növelése számos cég eredményére lehet pozitív hatással. Idén is fókuszban maradhat az AI, amiben a Trump elnökség is partner lehet, a lazább szabályozásokon keresztül. Az egyik nyertes a felhőszolgáltatók lehetnek: a mesterséges intelligenciához köthető fejlesztések és az AI rendszerek üzemeltetése jelentősen megdobja a számítási kapacitásigényeket és ezzel a cloud szolgáltatások iránti keresletet.

A felhőpiac 20 százalékkal magasabb bevételt érhet el a tavalyinál. Ebben a piaci szegmensben az Amazon, Alphabet, Microsoft hármas fújja a passzátszelet.

Ugyanakkor nem árthat az óvatosság, sokakban már felmerül a kérdés, hogy már befektetői lufi szintjére nőtt egyes technológiai és más, AI-hoz köthető részvények árazottsága. Ám amíg a piaci környezet támogató, több érv szól az AI-kapcsolt részvények árfolyam-emelkedése mellett.

7. Amerikai bankok

Abban szinte minden elemző egyetért, hogy a Trump-éra a bankszektoron belül a lazább szabályozásokat fogja támogatni, megakadályozva a még szigorúbb tőkemegfelelési mutatók és egyéb korlátok bevezetését. Emellett a bankszektort még a korábban vártnál kicsivel magasabb kamatszintek útján közvetve is támogathatja az új elnök. Trump gazdaságpolitikája (érdemes itt elsősorban a vámokra és a laza fiskális politikára gondolni) magasabb inflációt eredményezhet, de a vártnál erősebb amerikai gazdaság is az inflációs várakozások emelkedését jelenti.

Ezt a Fed sem hagyja figyelmen kívül, így a decemberi dot plot alapján már csak legfeljebb két kamatvágással számolnak 2025-re a jegybank döntéshozói, ami szigorúbb hangvételt jelent a szeptemberi előrejelzésekhez képest. Ez tehát akár a korábban vártnál magasabb kamatokat eredményezhet idén, ami a nettó kamatbevételek szempontjából kedvező fejlemény, segítve a bankokat.

Az amerikai bankokra tehát erős év várhat 2025-ben is, de az elmúlt két év alapvetően az európai bankszektorban is erősen alakult, az emelkedő kamatkörnyezetben javulni tudtak a nettó kamatmarzsok és kamatbevételek. Az idei év várhatóan már inkább a hitelezési tevékenység felpörgéséről szólhat, ami 2023-ban gyengébb volt, de 2024-ben sem pörgött 100 százalékon. Kérdéses viszont, hogy az európai gazdaságok milyen erőt tudnak felmutatni az előttünk álló évben, ez érdemben befolyásolhatja a bankok eredményességét is.