400-nál mocorog a forint az euróval szemben

A szerdai kereskedés után maradt kicsivel a 400-as szint felett a hazai fizetőeszköz az euróval szemben csütörtökön reggel is, reggel 8 előtt 400,2 forintot kellett fizetni egy euróért. A Bank of America szerint az euró árfolyama 390 forintig is lemehet őszre, de vannak olyan tényezők is, amik bőven bekavarhatnak.