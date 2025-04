Az elmúlt hónapban mind a motorbenzin, mind a dízelolaj ára jelentősen csökkent hazánkban a Weekly Oil Bulletin adatai alapján. A benzinért 625 forint helyett már átlagosan csak 601 forintot kértek, amely 24 forintos árméséklődést jelent, míg a dízelért a februári 641 forintos literár után márciusban 23 forint csökkenéssel már csak 618 forintot kértek a kereskedők a Központi Statisztikai Hivatal adatsora szerint.

Szomszédainknál és a régióban is élénk árcsökkenés volt megfigyelhető, a benzin ára az előző hónap adataihoz képest előbbieknél 24, utóbbiaknál 21 forinttal lett kevesebb. A gázolaj esetében a szomszédos országokban 23, a régióban 22 forinttal alacsonyabbak voltak a megfigyelt adatok a februárinál.

A magyar üzemanyagárak a szomszédos országokban mért átlagáraknál alacsonyabbak voltak, ugyanakkor régiós összehasonlításban már drágábbnak mutatkoztak.

a 95-ös számú benzin literára 6 forinttal (1 százalék) volt alacsonyabb a szomszédaink 607 forintos átlagáránál, azonban a régió országainak 589 forintos átlagánál a magyar benzinkutak literenkénti 601 forintja 2 százalékkal, 12 forinttal magasabbnak bizonyult.

A régióban Ausztriában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovákiában és Szlovéniában magasabb volt a benzin átlagos ára, mint hazánkban. Mindemellett Szlovákia kiugró, literenként 29 forintos árcsökkenést könyvelhetett el a múlt hónapban.

Más környező államokban viszont mérsékeltebb átlagárakat mértek, így Lengyelországban és Romániában kevesebb mint 5 százalékkal, Csehországban 6,5 százalékkal, Bulgáriában pedig több mint 10 százalékkal kevesebbet fizettek átlagosan a benzinért.

Szerbiában és Szlovéniában a dízel átlagára is meghaladta hazánkét, azonban Bulgáriában több mint 15 forinttal kedvezőbb volt az átlagos literár. A régiós összes országában mérséklődtek a gázolajárak, Ausztriában a legjelentősebben, 28 forinttal.

Kép: KSH

Vámháború és az OPEC intézkedései a háttérben

A kőolaj hordónkénti ára márciusban 69 és 75 dollár között alakult, amelyet számos tényező befolyásolt. A vámintézkedések negatív hatása hasonlóan hatott a gazdasági növekedésre és az olajkeresletre is, az OPEC+ áprilistól tervezett kitermelés-növelése pedig mérsékelte az árakat – írta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára. Bár az orosz-ukrán háború kapcsán a hosszabb távú tűzszünet elérése még várat magára, ennek esetleges bekövetkezése is hatással lehet majd az olajpiacra.

Az olajtermelő országokat tömörítő OPEC+ áprilistól a kitermelés jelentős fokozását jelentette be, azonban ez a korábban túltermelők kompenzációja miatt összeségében akár még kisebb kibocsátáshoz is vezethetne, bár ez például a gyakori kvótatúllépő Irak miatt nem valószínű.

Az Irán és Venezuela elleni szigorúbb amerikai fellépés, az orosz kőolajra esetlegesen kivetett magas vámok és Irán bombázásának kilátásba helyezése emelték az olajárakat. Hasonlóan hatottak a jemeni huti lázadók elleni légicsapások és a közel-keleti ellentétek fokozódása is a MÁSZ főtitkára szerint.

A nemzetközi helyzet változása erősen hatott a hazánkban tapasztalható üzemanyagár-változásokra is, és ez várhatóan a közeljövőben is hasonlóan fog alakulni.

Bár a magyarországi üzemanyagárak tartósan a régiós átlag alatt maradnak – a benzin és a gázolaj ára márciusban is kedvezőbb volt a szomszédos országok szintjével összevetve – a globális és regionális folyamatok bizonytalan jövőt vetítenek előre. Trump intézkedései és az OPEC+ döntései bármikor elbizonytalaníthatják a piacot. Az április 2-án életbe lépő vámemelések ronthatják a globális világgazdasági teljesítményt, ezzel csökkentve az olaj iránti keresletet. A közel-keleti események továbbra is árfelhajtó hatásúak lehetnek, különösen, ha Irán a Hormuzi-szoros lezárásával reagál a rá nehezedő politikai nyomásra. Nem segíti az árak mérséklődését, hogy az USA a Kínában épült hajókra kikötői díjakat javasol, ami szűkítheti az olaj- és üzemanyag-szállítási kapacitásokat és növelheti a szállítási költségeket.

– nyilatkozta Grád Ottó.

Egyéb tényezők is közrejátszanak

A dollár árfolyamának alakulása is kedvezően befolyásolta az üzemanyagárakat, ugyanis a március elején még 385 forintért kereskedett valuta volt, hogy 363 forintért is kapható volt, és erősödés után is 371 forintos értéken zárta a hónapot.

A Magyar Nemzeti Bank az alapkamaton nem változtatott, azonban az inflációs várakozásokon emelt.

A hónap végén a nyári minőségre való átállás megkezdése, a rotterdami és amerikai benzinkészletek csökkenése, valamint a nyugat-afrikai és amerikai kereslet bővülése növelte a benzin árát. A gázolaj esetében az említett készletcsökkenés, illetve az európai import várható visszaesése – a kiújult közel-keleti feszültségek miatt – szintén áremelkedést okozott a MÁSZ főtitkára szerint.

A világpolitikai és -gazdasági színtér rendkívüli turbulenciája miatt a közeljövőben is gyakori és intenzív változásokkal lehet számolni az üzemanyagárak tekintetében hazánkban, de várhatóan világszerte is.