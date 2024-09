A befektetők a múlt héten már olyan pesszimizmust mutattak az olaj árfolyamának várható alakulásával kapcsolatban, amire eddig nem volt példa. Ezzel tovább erősítették a hónapok óta tartó eladási hullámot, ami többéves mélypontra nyomta az árakat.

Az Intercontinental Exchange árutőzsdei adatai szerint történelme során első ízben állt elő olyan helyzet, hogy az olaj eladási pozíciók értéke meghaladta a vételiekét. Az energiahordozó áresésére a hét végén már összesen 164 223 kontraktusnyi pozíció volt nyitva, szemben az emelkedésre játszó 151 543 kontraktussal – írta meg a Reuters.

Augusztus végétől a múlt hét közepéig jó 15 százalékkal, 82 dollárról 70 dollár alá zuhant a brent típusú kőolaj hordónkénti ára a rossz híreknek köszönhetően.

A friss adatok szerint a nyersanyag iránti kereslet növekedése nem érte el az elmúlt években magas szintjét. Ennek elsődleges okát az elemzők abban látják, hogy a kínai gazdaság gyengélkedik, az ázsiai gazdaság kilátásaival kapcsolatban egyébként olyan borúlátóak a befektetők, amire eddig nem igazán volt példa. Erről tanúskodik a Bank of America friss alapkezelői felmérése is, amiről bővebben itt írtunk. Eközben az amerikai olajtermelők rekordmennyiségű olajat hoztak a felszínre, tovább erősítve az amúgy sem gyenge kínálati oldalt.

A múlt héten a Brent nyersolaj határidős jegyzései 2021 decembere óta először kerültek a hordónkénti 70 dollár alatti szintre, ami 20 százalékot meghaladó áresés az áprilisban 90 dollár felett elért csúcshoz képest. Csak átmeneti fellélegzést hozott a piacon a bejelentés, amely szerint az olajkitermelő országok szervezete, az OPEC+ szeptemberről október végére halasztja az önkéntes, napi 2,2 millió hordónyi olajról szóló önkéntes termelési korlátozás feloldását.

A hedge-fundok különösen a gázolaj esésére játszanak, itt az árak megközelítették az elmúlt három év legalacsonyabb szintjét – írták a TACenergy kereskedői hétfőn. A befektetők a szeptember 10-ig tartó héten több mint 12 000 kontraktussal 65 084 kontraktusra növelték az amerikai ultra-alacsony kéntartalmú dízel árának esésére játszó nyitott pozíciók nagyságát. A termék határidős ára a múlt héten gallononként 2,04 dollárra, 2021 decembere óta a legalacsonyabb szintre esett. Elemzők szerint a gyenge gazdasági növekedés mellett az alternatív üzemanyagok egyre növekvő részesedése is lefelé nyomja a dízel árát.

A brent típusú kőolaj hordónkénti ára dollárban Kép: stooq.com, economx

Mielőtt azonban bárki pezsgőt bontana további áresésre felkészülve az elemzők igyekeznek hűteni a hangulatot. A most tapasztalt szélsőséges hangulat és pozícionáltsága ugyanis az ellentét analízis hívei szerint kontraindikátornak tekinthető és tartósabb piaci fordulatnak is megágyazhat. A logika szerint ugyanis, ha mindenki pesszimista és ráadásul még az erre játszó pozíciókat is rekordértékben megnyitotta, akkor könnyen pont ez ellenkezője történhet annak, mint amire mindenki számít. További eladások hiányéban ugyanis megszűnhet az árfolyamra nehezedő nyomás és akár egy kisebb pozitív fordulat is pozíció zárási hullámot indíthat el a piacon, ami komoly áremelkedést is beindíthat.

Nem mellékes, hogy a jelenlegi 70 dollár körüli ársáv már több ízben is megállította az olaj áresését az elmúlt években és épp ezért technikailag fontos támasz zónának minősül. Technikai szempontból más okból is kiemelt jelentősége van a szintnek. A Covid utáni kilábalásban ugyanis ez volt az az utolsó mélypont a grafikonon, ahonnan új magasabb csúcsra jutott az árfolyam. ezért ha ez elesne, akkor a technikailag a hossztávú kilátások még negatívabbra fordulnának.

Az árfolyam egyébként nagyjából két éve mozog egy elég széles, 102 és 70 dollár között húzódó sávban. A sávból lefelé történő kitörés esetében egy a sáv szélességével megegyező mozgás is elvárható lenne, ami középtávon 40 dollár körüli célárral.