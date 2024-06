A Richter a Budapesti Értéktőzsde nagy cégei közül talán a legstabilabb, leginkább kiegyensúlyozott. A részvény mozgása sokkal kevésbé mutat nagy kiugrásokat, mint amit a többi blue chip esetében megfigyelhetünk, így hosszú távú stabil emelkedő trendjét sem zavarják meg olyan heves visszaesések, melyeket akár az OTP, akár a Mol esetében megfigyelhetünk.

Kis kilengések

Kétségkívül, azoknak a befektetőknek, akik szeretik az összeomlásszerű visszaeséseket, és így olcsón vásárolhatnak időnkét az amúgy kitűnő részvényekből, az említett két részvény izgalmasabb lehet. Akik viszont hosszú távon tartanak egy kiváló részvényt, és nem szeretik az izgalmakat, mondhatni, nyugodtan szeretnének aludni, azok számára a Richter mozgása megnyugtatóbb lehet.

Az egyetlen összeomlás a múlt évezredben volt

A papír immár 30 éve a tőzsdén van, akkor a mai részvényárral számolva 130 forintos áron került tőzsdére, majd 1996-ban, amikor a magyar tőzsde bekerült a nemzetközi tőkepiaci vérkeringésbe, sokszorosára nőtt az árfolyam. A részvény életében az egyetlen összeomlás az 1998-as orosz válság idején következett be, amikor a cég fő piaca még Oroszország volt.

A társaság azonban ügyesen kezelte a helyzetet: akkor is szállított, amikor az orosz partnerek fizetésképtelenek voltak, miután úgy gondolta, hogy a rendkívül olcsó olajár és az emiatt bekövetkezett orosz válság átmeneti jelenség, és ez így is lett. Ezáltal a Richter még növelte is szerepét az orosz piacon, az árfolyam visszajött a mélységből.

Diverzifikált exportpiacok

Az ezredfordulót követően aztán a gyógyszergyár diverzifikálta piacait: az EU-csatlakozás után felértékelődött az európai piac, emellett az USA is a célkeresztbe került. A cég fokozatosan egy széles exportbázisra épülő társaság lett, amit díjaztak is a befektetők, így fokozatosan újabb és újabb árfolyamcsúcsok következtek, de ezeket nem követte meredek, nagyon erős további emelkedés, ugyanakkor a visszaesések is tompábbak voltak.

A legsikeresebb termék

Az elmúlt évtizedben a Richter legnagyobb sikere a cariprazin hatóanyag kifejlesztése volt: ebből óriási árbevétel és nyereség keletkezett, elsősorban az amerikai piacon. Ennek hatására a befektetők egy része úgy érezte, hogy túlságosan egy terméktől függ a társaság, az utóbbi időben azonban több jel utal arra, hogy más területeken is erősít a Richter.

Akvizíciók

A társaság nemrég bejelentette. hogy megvásárolja a Mithra Pharmaceuticals és annak egy leányvállalata egyes eszközeit, valamint két cég részvényei, hogy ezzel erősítse a nőgyógyászati szegmenset, és lehetőségei javuljanak a szegmensben elsősorban az amerikai és a japán piacon.

Néhány nappal később újabb bejelentés érkezett: a társaság megvásárolja a belgiumi székhelyű, számos nőgyógyászati indikációban eredeti kutatást végző biotechnológiai vállalatot, a BCI Pharma-t. Ez további bővülést jelent, és miután a befektetők egyik fő aggálya az volt, hogy a Richter rengeteg szabad pénzzel rendelkezik, de nem növekszik akvizíciók által, most ez a megítélés változhat, és jó eséllyel ez látszik az árfolyam változásában is.

Árfolyamalakulás

A részvény árfolyama az elmúlt két évben egy emelkedő trendcsatornában van: a 2021-ben elért 9000 forint körüli csúcsot tavaly haladta meg először az árfolyam, idén év elején már a kerek 10 ezer forintot is megközelítette. Azóta egy viszonylag szűk sávban mozgott 9000 és 9700 forint között, lényegében az elért nyereséget konszolidálta.

Kép: Economx

Az utóbbi időben ez a sáv még szűkebb lett 9300 forint környékén, és innen indult most felfelé. Lehet, hogy folytatódik még a bázisépítés 10 ezer forint alatt kevéssel, majd következhet a kerek szint áttörése: ez a technikai elemzés szabályai szerint gyakran követi további érdemi emelkedés, miután a kisebb ellenállás iránya fölfelé mutat. Ilyenkor minden részvényes nyereségben van, az eladás nem sürgős.

Növekedés és osztalék

A részvény vonzerejét az utóbbi időben növelhette, hogy növekvő, jelentős osztalékot fizetett: ez a tavalyi év után már 423 forint volt részvényenként. Ha a cég növekedni, terjeszkedni tud és egyúttal osztalékot is fizet, az kedvelt állapot a befektetők szemében, hisz azt jelzi, hogy a növekedésre fordított forrásokon túl bőven marad pénz a közvetlen részvényesi juttatásra is.