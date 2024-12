A Gazdag papa, szegény papa szerzője, Robert Kiyosaki szerint a vagyonosok és a nincstelenek közötti szakadék végérvényesen áthidalhatatlan lesz, amint a bitcoin ( BTC ) átlép egy pszichológiai árhatárt.

Az X közösségimédia-platformon közzétett bejegyzésében az bestseller író-üzletember –, aki egyébként több könyvet is Donald Trumppal együtt publikált – azt mondja, hogy akik hagyományos fizetőeszközökben takarítják meg pénzüket, azok behozhatatlan lemaradásban lesznek azoktól, akik értékállóbb nemesfémekben vagy éppen bitcoinban takarítanak meg.

Kiyosaki azt mondja, hogy egy bizonyos pont után a szegények és a középosztály számára elszalasztott lehetőség lesz, hogy elfogadható áron felszálljanak a kriptovonatra, ezzel pedig maradhatnak a számukra kijelölt helyen a vagyoni ranglétrán.

„A megtakarítók lúzerek… mert a készpénz szemét”

Ahogy Kiyosaki írja, a híres könyvében a Gazdag papa, szegény papában már figyelmeztetett: a megtakarítók vesztesek… mert a készpénz szemét.

Amint a bitcoin átlépi a 100 000 dollárt, a szegények és a középosztály számára szinte lehetetlen lesz felzárkózni. Ezután csak az ultra-gazdagok, vállalatok, bankok és állami befektetési alapok engedhetik meg majd maguknak a birtoklását.

Kiyosaki egyébként nemrég arról beszélt, hogy régóta az volt a célja, hogy legalább 100 darab bitcoint birtokoljon – függetlenül attól, hogy mennyi a piaci ára. Ez jelenlegi árfolyamon nagyjából 3,8 milliárd forintnak felel meg. Kiyosaki egyébként lelkes Trump-hívő: amellett, hogy közös könyveik vannak a régi-új amerikai elnökkel, nemrég méltatta Donald Trumpot, mondván az első bitcoin-elnökként teszik együtt naggyá és gazdagabbá Amerikát.

THE RICH WILL GET RICHER:



Q: WHO WiLL BE RICHER?

A: The people who save Gold, Silver. Bitcoin. I own all three financial assets.



Q: WhO WILL BE POORER?

A: The people who save dollars, Pesos, Yen, Euro, & Loonies.



As I warned in Rich Dad Poor Dad

“Savers are losers…because… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 29, 2024

Az üzletember egy későbbi posztjában úgy tűnt kicsit visszavett az optimizmusból, pláne miután a bitcoinnak nem sikerült a hétvégi, 100 ezer dolláros áttörés. Kiyosaki szerint ez a visszapattanás nem túl jó előjel, szerinte benne van a pakliban, hogy a bitcoin 60 ezer dollár környékére zuhanhat. Ám jelezte, hogy

akkor sem csügged és még többet fog vásárolni, jóslata szerint ugyanis a bitcoin 2025-ben 250 ezer dollár körül fog megállapodni.

Kiyosakinak abban viszont nem feltétlenül van igaza – és erre a követői is figyelmeztetik –, hogy a bitcoin nem lesz hozzáférhető és innentől már csak a gazdagokat gazdagíthatja. Az előállítható mennyiség valóban véges, 2140-ben valóban elfogynak a kibányászható bitcoinok ám addig még viszonylag sok idő van a meggazdagodáshoz. Az is elég relatív fogalom, hogy már így is túl drága: egyrészt a kriptovaluta rendkívül volatilis eszköz, az árfolyam a legapróbbnak tűnő makrogazdasági mutató vagy csupán egy rossz hír miatt is változhat, másrészt a bitcoinnak vagy bármelyik altcoinnak a töredékét is meg lehet vásárolni, akár egyetlen dollárt is be lehet fektetni.

Brutális átrendeződés jöhet a kriptopiacon Alulról már beleharapott a 100 ezerbe a bitcoin. Az Economxnak nyilatkozó kriptoszakértő szerint van még tér az emelkedésre, azonban a bikapiac végével jelentős átrendeződésre számít a piacon. >>>

Az pedig közhely, hogy a befektető mennyit nyer az csupán attól függ, hogy vérfürdő idején, vagy éppen az árfolyamcsúcson vásárolt be – az aktuális árfolyam itt mesze nem a legfontosabb szempont.

Aki a politikai változásra fogadott, most nagyon szakíthatott, és lehet, hogy messze nincs vége

Tom Lee, a Fundstrat munkatársa szerint ráadásul közeledünk azokhoz az időhöz, amikor a kisebb altcoinok kezdik felülmúlni a nagyobb kapitalizációjú kriptovalutákét.

Egy podcast műsorban a SkyBridge Capital alapítójával, Anthony Scaramuccival adott közös interjúban Lee azt mondja, hogy cége már elkezdte az ethereum ( ETH ) és a solana ( SOL ) ajánlását az ügyfeleknek, hogy kiléphessen a bitcoin ( BTC ) jelentette egyoldalú kockázati helyzetből.

Ő sem tartja egyébként kizártnak, hogy a bitcoin további 150 százalékot erősödhet a mostani szentekhez képest is, és valóban elérheti a 250 ezer dollár feletti árfolyamot a jövő év folyamán.

Szerinte ez már csak azért is valószínű, mert a Donald Trump-féle leendő adminisztráció eddig is elkötelezett bitcoin-párti platformon állt, így alapos okkal feltételezhető, hogy az Egyesült Államok nem csak legitimálja a bitcoint, hanem stratégiai tartalékeszközzé is teszi. Amennyiben az Egyesült Államok kormánya – legalábbis eddigi szándéka szerint – végül valóban megszerez egymillió darab bitcoint a piacról, akkor a világ legnagyobb kriptó-birtokosa lesz, és talán mondani sem kell, hogy milyen hatással lesz ez a kriptoeszközök legitimálására.

Már jött is egy kis korrekció, van ok a pánikra?

A bitcoin mindenesetre kissé bal lábbal kezdte a hetet: a hétvégén ugyan ismét 98 ezer dollár felett járt, ám úgy tűnik, megilletődött a 100 ezer dolláros szint előtt, amit nagyon nem szeretne egyelőre átlépni. A cikk írásakor az árfolyam valamivel 95 ezer dollár felett tanyázik.

Ez a hirtelen korrekció akár egészségesnek is mondható, és nyilván befektetői profitrealizálás, vagy legalábbis annak a jele áll a háttérben. Egészen pontosan lehet tudni, hogy az egyik óriásbálna március 14. és október 31. között 11 657 BTC-t (több mint 780 millió dollárt) halmozott fel 66 953 dolláros átlagáron –, de most egy érthető döntést hozott.

A giant whale deposited 1000 $BTC($97.5M) to #Binance in the past 4 hours!



This whale has accumulated 11,657 $BTC($780.5M) from #Binance between Mar 14 and Oct 31 at an average price of $66,953.https://t.co/WYPGmoZcB0 pic.twitter.com/S2BCAyYVn2 — Lookonchain (@lookonchain) December 2, 2024

Mivel a kriptovaluta árfolyama az átlagos belépési árához képest legalább 50 százalékkal emelkedett, az amúgy névtelen nagybefektető 1000 BTC-t már letétbe helyezett a Binance-nál, azzal nyilvánvaló szándékkal, hogy eladjon és némi nyereséget realizáljon – derül mi a Lookonchain X-bejegyzéséből.

Ez elég volt ahhoz, hogy megijessze a piacot.

Az elemzők szerint azonban nincs ok a pánikra, ilyen profitrealizálásokat a bitcoinnak ki kell bírnia és főbb mutatók is azt mondják, hogy ki is bírja: a folyamatosan beáramló pénzek erős támogatást jelentenek, és minden haladhat tovább 100 ezer dollár felé.

Lehet borzongani, jönnek az amerikai makroadatok

A kriptopiaci kapitalizáció sosem látott, 3,6 billió dollár feletti csúcsot ért el a hétvégén, ráadásul az altcoinokban már most több pénz van mint a Bitcoinban.

A tőzsdék és a kriptopiacok a múlt héten még felpörögtek, mivel a befektetők megnyugvással vették tudomásul, hogy Donald Trump a tapasztalt, fedezeti alapok vezetésében jártas Scott Bessent jelöli pénzügyminiszternek.

A múlt heti GDP-adatok viszont erős gazdaságra, ellenben tartósan magas inflációra utaltak, ami komoly kérdéseket vetett fel a befektetők körében, hogy számíthatnak-e újabb kamatcsökkentésre.

Érkeznek az amerikai feldolgozóipari adatok, ami vezető indikátorként szolgál a gazdaság helyzetének felméréséhez és a változó trendek előrejelzéséhez. Ahogy a szolgáltatási szektor és a foglakoztatottság, a fogyasztói bizalom várható adatai is hasonló következtetéseket sugallhatnak.

Ráadásul a héten számos Fed-nyilatkozat is várható, köztük Jerome Powell elnöké december 5-én, csütörtökön.