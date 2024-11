Elmaradt a lélektani határ áttörése, a legfontosabb kriptoeszköz korrigált a 100 ezer dolláros szint megközelítése után, kedden már csak 93-94 ezer dollár között kereskednek a bitcoinokkal.

Tragédia persze nincs, mindössze annyit történt, hogy 3 nap alatt 6-7 százalékkal korrigált vissza az árfolyam. Ami tulajdonképp törvényszerű volt, hiszen a november 5-i választás óta a bitcoin árfolyama 68 ezer dollárról lőtt ki és emelkedett majdnem százezerig komolyabb lendületvesztés nélkül. A szélesebb értelemben vett kriptopiac kapitalizációja november 5. óta pedig ezer milliárd dollárral emelkedett.

A Bloomberg kedden idézte Noelle Achesont, a Crypto is Macro Now hírlevél szerzőjét, aki szerint nem csoda, hogy elsőre nem vitte át a 100 ezer dolláros szintet az árfolyam, működtek a technikai elemzések, emellett pedig rengetegen realizálhatták a november 5. óta folyamatosan hízó profitjukat. A nyereség kivételére pedig könnyű manapság magyarázatot találni – vélte Adrian Przelozny, az Independent Reserve kriptotőzsde vezérigazgatója, aki szerint a realizálások ellenére a kriptók árfolyama jövőre is emelkedő pályán maradhat. A múlt pénteki 99 588 dolláros csúcsárfolyamon a választás előtti szinthez képest közel 50 százalékos profitot realizálhattak a befektetők, amit lényegében 3 hét előtt érhettek el.

Hogy ez tényleg így lesz-e, abban nem kis szerepe lehet annak, hogy Trump beváltja-e ígéreteit, és globális kriptó-központtá teszi az Egyesült Államokat és valóban létrehoz-e egy nagyobb bitcoin tartalékalapot. Hétfőn is erős kijelentések érkeztek a megválasztott elnöktől: Trump belengette, hogy a kínai importra további 10 százalékos vámot vetne ki, a már érvényben lévő vámokon felül. Emellett Trump Mexikóra és Kanadára is 25 százalékos vámot vetne ki.

A Bloomberg összesítése szerint a választások óta 7 milliárd dollár áramlott az amerikai bitcoin ETF-ekbe (tőzsdén kereskedhető befektetési alapok), hétfőn azonban már kifelé ment a tőke, 438 millió dollár volt a napon belüli nettó kiáramlás. Egyébként a bitcoin ETF-ekben már több mint 1 millió darab bitcoint tartanak.

Hétfőn egyébként az egyik olyan alap, amely a befektetők számára lehetőséget biztosít a bitcoin elleni (short) pozíció felvételére, a legnagyobb napi beáramlást könyvelhette el, vagyis egyes befektetők túlzásnak tartják a Donald Trump Fehér Házba történt megválasztása által elindított ralit.

A ProShares UltraShort Bitcoin tőzsdén kereskedett alap a token napi teljesítményével épp ellentétesen mozog, kétszeres tőkeáttétellel. Hétfőn 18,8 millió dolláros nettó beáramlást könyvelhetett el, ami az áprilisi indítása óta a legnagyobb. A befektetők a ProShares Short Bitcoin ETF-t (BITI) is vették, amelybe az elmúlt két kereskedési nap során mintegy 23 millió dollár áramlott be.