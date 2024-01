ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Januárban egyértelműen a hosszú lejáratú kötvények kibocsátása volt a sláger világszerte a tőkepiacokon, a befektetők ezekből szinte minden mennyiségben hajlandók voltak vásárolni. Attól tartanak ugyanis, hogy ha egyszer a jegybankok tényleg megkezdik a kamatok lefaragását, akkor már nem lesz erre lehetőség.

Európában a Bloomberg által összeállított adatok szerint a 2024-ben eddig kibocsátott kötvények több mint fele 7 éves vagy annál hosszabb futamidejű volt. A legnagyobb túljegyzés pedig a 10 éves, vagy annál is hosszabb futamidejű kötvényekre érkezett. Az Egyesült Államokban a 10-30 éves és annál is hosszabb lejáratú kötvények az összes kibocsátás mintegy 44 százalékát tették ki, ezzel megelőzték az 5-7 éves papírokat is.

A befektetők részéről a kereslet érthető, hiszen a piac jelenleg azzal számol, hogy a Fed idén 150, az EKB pedig mintegy 125 bázisponttal csökkenti majd irányadó kamatát. Márpedig, ha kamatcsökkentés jön, akkor jobb lehet minél előbb, minél hosszabb távra bebiztosítani a magasabb hozamokat.

A nagy kereslet viszont elnyomta a hozamgörbét és a szokásosnál jóval alacsonyabb szintre süllyedt a hosszabb lejáratú kötvények hozamfelára a rövidebb lejáratúakhoz képest.

Ez pedig a kibocsátók kedvét hozta meg az eladáshoz.

Nem is csoda, hiszen hiába az most az uralkodó narratíva, hogy csökkenni fognak az infláció és a kamatok, nem mindenki véli így. A közel-keleti konfliktus esetleges kiszélesedése, a Szuezi-csatornánál jelentkező problémák globális ellátási láncokra gyakorolt kedvezőtlen hatásai egyaránt felfelé lökhetik az inflációt és akkor máris nem tűnik olyan biztosnak a gyors kamatcsökkentés és lehet, hogy a hosszabb lejáratokra is kedvezőtlenebb feltételek mellett lehet kötvényeket eladni.