Emelkedéssel zárta a hetet a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos heti pluszban, 85 493 ponton búcsúzott a januártól, ami kifejezetten erős évkezdetet hozott, 7,8 százalékos havi indexemelkedéssel.

Bődületes nyerőben vannak, akik állampapír helyett ide fektettek be Európában csak a szlovén tőzsde kezdte erősebben az évet a magyarnál. Az OTP Bank részvényeivel 3 hét alatt lehetett 10 százalékot keresni.

A Magyar Telekom papírok szinte ugyanott fejezték be (1386 forinton) a hetet, ahol kezdték, de csütörtökön még 1440 forint felett is járt az árfolyam. Még szerdán 1 245 forintról 1 450 forintra emelte a célárát legfrissebb elemzésében az Erste szektorelemzője. Az ajánlást a korábbi felhalmozásról tartásra módosította. A részvény az elmúlt hónapokban is erős teljesítményt nyújtott, de ezen a szinten az árfolyam felértékelődése korlátozott, és a részvényesek javadalmazásának kell a középpontban állnia – véli az elemző.

Az OTP papírok 24 350 forinton zártak pénteken, közel 2 százalékos heti pluszban. Hétfőn a bank 2 millió darab OTP részvényt vásárolt 25 ezer forintos átlagáron, ezzel csak ez az egy ügylet 50 milliárd forinttal járult hozzá a napi forgalomhoz. Hogy ki lehetett az eladó, arról továbbra sincs hír.

A 10 180 forintos Richter záróár heti szinten már mínuszt mutat, több mint 2,1 százalékot. A gyógyszergyártó cég árfolyamának nem igazán tett jó a forint erősödése, ami főként a dollárral szemben volt látványos. Másrészt a vezető termékének (Vraylar antipszichotikum) amerikai forgalma is a várt alatt alakult. A bevétel a negyedik negyedévben 924 millió dollár volt, míg elemzők közel 950 milliót vártak. A Richter forgalmi jogdíjbevétele 65 milliárd forint körül alakulhat.

Szintén negatív tartományban zárták a hetet a Mol részvények, ám a 2 forintos elmozdulás nem jelentős. A közepes kapitalizációjú cégek közül a többségében állami tulajdonú Rába teljesített jól, a győri társaság részvényeinek árfolyama 15 százalékkal nőtt egy hét alatt.

A magyar gyorsjelentési szezon még el sem indult, Amerikában viszont sűrű hét van a befektetők mögött.

A legfontosabb esemény azonban mégiscsak a DeepSeek nevű kínai mesterséges intelligencia (AI) modell feltűnése volt, amely alaposan felforgatta a tech cégek árazását. Elsősorban az Nvidia-t érintette a dolog, hétfőn az árfolyam 17 százalékkal zuhant, amiből csak minimális szinten sikerült korrigálni, a heti lefordulás mértéke 15,8 százalék. A kínai fejlesztésű AI feltűnése felerősítette azokat a véleményeket, hogy méregdrága chipek nélkül is lehet olyan AI-t fejleszteni, ami felveszi a versenyt az amerikai versenytársakkal. Az Nvidia részvényekre gyakorolt lehetséges hatásokról itt írtunk.

Az Apple vegyes számokat publikált, a bevételek 4 százalékkal 124,3 milliárd dollárra nőttek, a részvényenként 2,4 dolláros profit is magasabb a vártnál. Ami azonban már nem annyira kedvező, hogy Kínában a forgalom 11 százalékos visszaesést mutat a legutóbbi negyedévben, ami 18,5 milliárd dollár bevételt hozott, de nem volt várható ilyen ütemű piacvesztés. Az iPhone eladások globálisan 1 százalékkal 69 milliárd dollárra csökkentek, a szolgáltatások (Apple Store, Apple Music…) viszont rekord bevételi számokat, 26,3 milliárd dollárt hoztak.

Az amerikai tech óriások jelentései vegyes reakciókat váltottak ki a tőzsdén, a beszámolókat itt foglaltuk össze: Tesla, Meta, Microsoft.

Lefelé módosította profitvárakozásait a Wizz Air, a március végéig tartó üzleti év nyeresége 250-300 millió euró közt alakulhat, szemben a korábbi, 350-450 millió eurós prognózisuknál. A harmadik pénzügyi negyedévben 238 millió euró volt a veszteségük, szemben a 138 millió eurós várakozással. Elsősorban az ismert hajtóműproblémák elszálló költségei miatt kellett rontani az éves nyereségterven.

Váratlanul nagy mértékben csökkent a Shell profitja a negyedik negyedévben. Az olajtársaság tisztított nettó nyeresége 3,66 milliárd dollár volt ebben az időszakban, ami elmaradt az elemzői becslések 4,36 milliárd dolláros átlagától. Az elmaradás az energiaipari óriáscég globális üzletágának több részterületén tapasztalt gyengébb teljesítménynek volt köszönhető – értékelt jegyzetében az Equilor. De nem ment jól az amerikai olajmultiknak sem, az Exxon és a Chevron is visszaeső nyereségről jelentett. A Chevron profitja a lezárt negyedévben például 40 százalékkal csökkent 2023 utolsó negyedévéhez képest, az Exxon megúszta 33 százalékos lemorzsolódással.

Forinterősödés és jegybanki nagyüzem

Jegybanki nagyüzem is volt a héten, az MNB és a Fed a kamatok tartása mellett döntött, az EKB viszont 25 bázisponttal csökkentett.

Folytatódott a héten a forint erősödése, az euróval szemben kicsivel 407 forint felett zárult a kereskedés, a dollárt 394 forint alatt jegyezték péntek este. Csütörtökön két és fél hónapos csúcson is járt a forint az euróval szemben.

A CIB Bank elemzői mindezek ellenére úgy gondolják, hogy az erősödési trend lassan a végéhez közeledik. További felértékelődésre szerintük akkor lenne tér:

ha a szigorú protekcionista kereskedelmi politika akár csak átmenetileg kikerülne a képből;

illetve ha olyan adatok érkeznének a tengerentúlról, amelyek a gyengébb gazdasági aktivitás irányába mutatnak;

valamint ha az orosz-ukrán háború kapcsán pozitív fejleményekre kerülne sor,

illetve ha az unióval kapcsolatban enyhülne a magyar kormány viszonya.

Ezekre az esetekre viszont rövid távon nem számítunk, miközben a külkereskedelmi többletünk fokozatosan olvadhat, az infláció megugrásával párhuzamosan mérséklődik a reálkamatunk, az orrnehéz költségvetési pálya miatt az év elején magas lehet a hiány és az új jegybanki vezetésnek is ki kell jelölnie hamarosan az irányt a monetáris kondíciókkal kapcsolatban, ráadásul a prémium állampapírból kiáramló tőke is okozhat a forint piacán eladói nyomást.

– fogalmaztak a bank elemzői.