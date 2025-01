Rázós napokkal nézhetnek szembe a Tesla-részvényesek, a negyedik negyedéves jelentésben lévő számok alapján az elektromos autógyártó nem tudta hozni a Wall Street-i várakozásokat.

A szerdai tőzsdezárás után publikált beszámoló szerint a Tesla tisztított nettó profitja 73 cent volt részvényenként, míg a konszenzus 75 centre számított. A háromhavi bevétel (25,71 milliárd dollár) is elmaradt a remélt 27,76 milliárd dollártól, igaz, még így is 2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Azonban a teljes bevételen belül a járműgyártás bevétele már csökkenést mutat, egy év alatt nem is keveset: ezen a soron 2024 utolsó negyedévében 19,8 milliárd dollárt sikerült elérni, 8 százalékkal kevesebbet, mint 2023 azonos időszakában.

A magyarázat lényegében az árverseny: a 3, az Y, valamint az S és X modellek átlagos eladási ára is csökkent. Elég nagy kedvezményt kaphattak a készletről vásárlók, valamint azok is sokat spóroltak, akik egy másik észak-amerikai Tesla tulajdonos ajánlására döntöttek a márka mellett. Kínában is levitték az Y-SUV-ok árát.

Az üzemi eredmény 23 százalékkal 1,6 milliárd dollárra esett vissza, azaz a működési marzs már csak 6,2 százalék, szemben a korábbi 8,2 százalékkal. Ezen a soron nagyon elmaradt a cég a várakozásban szereplő 2,7 milliárd dollártól.

A negyedik negyedévben a Tesla 495,6 ezer járművet szállított ki, a teljes évben pedig 1,8 milliót (először történt éves alapon visszaesés).

A jelentésben szereplő főbb adatok láttán a zárás utáni kereskedésben csökkent a Tesla papírok árfolyama, de fél óra után már több mint 3 százalékos pluszban zajlott a kereskedés. A felpattanást az válthatta ki, hogy a társaság közleménye szerint idén újra növekedhetnek az éves autóeladások, bár az, hogy konkrét célokat nem fogalmaztak meg, kevés lehet a befektetőknek.

Ugyanis Elon Musk főrészvényes-vezérigazgató 3 hónappal ezelőtt még úgy látta, a legjobb esetben a 2025-ös eladások 20-30 százalékkal múlhatják felül a 2024-es számokat. Most viszont csak annyit jelzett a Tesla, hogy az idei év lesz a „visszatérés a növekedéshez”, a befektetők azonban ennél pontosabb előrejelzésre szeretnének támaszkodni.

A fanyalgás nem alaptalan, sokan érzik túlértékeltnek a részvényeket: a 2025-re várt nettó nyeresége 117,5-szeresére árazza most a piac a Tesla értékét, azaz 1249 milliárd dollárra.

A Tesla éves szinten 77,1 milliárd dolláros árbevételről számolt be, 8,4 milliárd dolláros korrigált nettó nyereség mellett, utóbbi 23 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.