A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,19 pontos emelkedéssel, 79 098,01 ponton nyitott csütörtökön.

A szerdai záróértékéhez képest alig változott.

Emelkedéssel kezdődhet a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az elemző szerint, szerdán a BUX 1131,04 pontos, 1,45 százalékos emelkedéssel, 79 096,82 ponton zárt.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek küldött csütörtöki előrejelzésében kiemelte, véget ért a negatív korrekció a hazai parketten. A szerdai kereskedésben a BUX index visszaemelkedett a hétfői szintekre a keddi negatív korrekció után, így a csütörtöki kereskedés ismét emelkedéssel kezdődhet.

Kifejtette, a vezető részvények közül folytatódott az OTP menetelése, az árfolyamban 21 534 forintnál, afölött 22 000 forintnál várható ellenállás, támasz 20 770 körül látható. Az OTP folytatta a saját részvény vásárlást, a szerdai kereskedésben 71 944 darab részvényt vett a társaság, az átlagár ezúttal 21 481 forinton alakult. Az OTP-részvények ára szerdán 420 forinttal, 1,99 százalékkal 21 510 forintra nőtt, forgalmuk 15,9 milliárd forintot tett ki.

A Richter árfolyamában a több napos esés után pozitív korrekció indult meg, a 30 és az 50 napos mozgóátlagok képeznek jelenleg ellenállás 10 890 és 10 916 forint között, támasz 10 591 forintnál látható. A Richter-papírok árfolyama szerdán 280 forinttal, 2,66 százalékkal 10 790 forintra erősödött, a részvények forgalma 944,3 millió forintot ért el.

A Mol a korábbi 2684 forintos ellenállás fölött zárt, felfelé 2695 és 2761 forintnál látható további ellenállás. A Mol szerdán 2 forinttal, 0,07 százalékkal 2690 forintra erősödött, 866,5 millió forintos forgalomban.

A Politico szerdán azt írta a Mol Magyarország ügyvezető igazgatójára hivatkozva, hogy a cég néhány százmillió eurónyi EU-támogatásért cserébe jövő év végéig le tudna válni az orosz olajimportról. Később egy másik interjúban Bacsa György azt mondta, ha az EU azt akarja, hogy Magyarország és Szlovákia függetlenítse magát az orosz kőolajtól, akkor materiális pénzügyi és politikai támogatásra, valamint új stratégiai ellátási és szállítói partnerekre lenne szüksége a cégnek, ezek azonban jelenleg nem adottak - írta Czibere Ákos.

A Magyar Telekom részvényei továbbra is az 1181 forintos támasz és az 1226 forintos ellenállás között mozognak. A Magyar Telekom árfolyama szerdán 10 forinttal, 0,83 százalékkal 1216 forintra emelkedett, forgalma 430,0 millió forint volt.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője felhívta a figyelmet arra, hogy célárat emeltek a OTP-re és a Richterre is. Az OTP a második 27 000 forint feletti célárat kapta, a Morgan Stanley hasonló mértékű vételi ajánlata után. Az Autonomous Research elemzője 27 198 forintra értékelte a magyar bank részvényeit, továbbra is vételre ajánlva a részvényeit. Az HSBC is frissítette a célárát a Richter részvényeire, véleményük szerint a magyar gyógyszergyártó részvényei 11 000 forintot érnek, továbbra is tartásra ajánlják a papírjait.