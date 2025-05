Minden idők egyik legnagyobb hatású festőjének világába pillanthatnak be az érdeklődők május 19-től a BOK Csarnokban.

Magyarországra érkezik a világszerte látogatók tízezreit vonzó Gustav Klimt: The Immersive Experience című interaktív kiállítás.

Gustav Klimt ugyan 163 éve született, azonban ő a 21. század egyik legtrendibb alkotója - a szecessziós mester művei több millió ajándéktárgyon, ruhadarabon, kiegészítőn, sőt tetováláson tűnnek fel. Klimt már életében is a közönség kedvence volt, most pedig a Z-generációs tiktokerek éppúgy rajonganak érte, mint a bécsi Belvedere múzeum kifinomult látogatói.

Május 19-én érkezik meg Budapestre, azon belül is a BOK Csarnokba a Gustav Klimt: The Immersive Experience című interaktív kiállítás, amely a legmodernebb technika segítségével vezet be a festőóriás elméjébe és művészetébe. A 2000 négyzetméteres kiállítótéren gigantikus virtuális világ eleveníti fel a legfontosabb műveket, valamint Klimt izgalmas életútját. A tárlat egyik leglátványosabb eleme egy arany alagút lesz, amely egészen biztosan fotózásra csábít majd.

A kiállítást ugyanaz a csapat hozza el Budapestre, amely korábban a Van Gogh és Monet produkciókat is bemutatta hazánkban.

A cél továbbra is az, hogy a látogatók szórakoztató, látványos és edukatív, 21. századi módon, VR-élmény segítségével találkozhassanak Klimt világával.

A Gustav Klimt: The Immersive Experience kiállítás London, Dublin, Los Angeles, Miami és Antwerpen után május 19-től egészen október elejéig Budapesten várja az érdeklődőket.