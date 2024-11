Donald Trump amerikai elnökválasztáson aratott győzelmét követően hatalmas hurráoptimizmus lett úrrá a kriptobefektetők körében. Az elemzők most azt vetítik előre, hogy a bitcoin (BTC) új, 100 ezer dolláros, több mint 37,5 millió forintos árfolyam magasságokat érhet el a január 20-i elnöki beiktatás előtt, ameddig alig több mint két hónap van hátra, vagyis addig akár egyharmadnyi drágulás is bekövetkezhet a CNBC által megkérdezett elemzők szerint.

Időközben a bitcoin árfolyama elérte a 76 ezer dolláros történelmi csúcsot magyar idő szerint pénteken 11 óra előtt pár perccel, ami forintban kifejezve azt jelenti, hogy mintegy 28 millió 755 ezres árfolyamon folyik a kereskedés, ami egyben jelzés arra is, hogy 2025-től kezdődően a szabályozási környezet kriptobarátabbá válhat.

A CNBS értékelése szerint a republikánusok irányítása a Szenátus és a Fehér Ház felett várhatóan megerősíti Trump kriptográfiai kezdeményezéseinek támogatását, ami a piac legnagyobb digitális eszközének további áremelkedéséhez vezethet.

Megválhatnak a felügyeleti elnöktől?

A portál felidézte, hogy Trump számos kulcsfontosságú ígéretet tett, amelyek jelentősen befolyásolhatják a kriptovaluta-környezetet. Az egyik legfigyelemreméltóbb a nemzeti bitcoin készlet létrehozása, amely az Egyesült Államokat a „világ kriptofővárosaként” pozicionálja. Elkötelezett továbbá, hogy az országban bányászott összes bitcoin hozzájárul ehhez a nemzeti tartalékhoz.

Sőt, Trump megfogadta, hogy elbocsátja Gary Genslert, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (SEC) jelenlegi elnökét, akit a Biden-kormány idején tanúsított agresszív szabályozási megközelítése miatt bíráltak.

Gensler hivatali ideje alatt számos per indult a kriptográfiai tér főbb szereplői, köztük a Binance, a Coinbase és a Ripple Labs ellen, amelyek közel félmilliárd dollár jogi költséget vontak maguk után ezeknél a cégeknél.

Bitcoin, mint nemzeti tartalékeszköz

A Donald Trump által javasolt kriptopolitika célja a növekedés és az Egyesült Államokon belüli elfogadás ösztönzése, a bitcoin pedig központi eleme a jelenleg 36 billió dolláros államadósság kezelésére irányuló stratégiájának.

Kormányzatának terveit Cynthia Lummis szenátor is visszhangozza, aki törvénnyel szeretné elérni, hogy a bitcoint nemzeti tartalékeszközként jelöljék ki. Ezt a kezdeményezést a 2024-es Nashville-i Nemzeti bitcoin Konferencián mondott felszólalása során vitatták meg, ahol Trump is megerősítette az ágazat iránti elkötelezettségét.

Tekintettel ezekre a fejleményekre, a CNBC megjegyzi, hogy „több elemző” előrejelzése szerint a bitcoin áttörheti a 100 ezer dolláros árfolyam határt még Donald Trump beiktatása előtt, különösen akkor, ha betartja azt az ígéretét, hogy nemzeti bitcoin-készletet hoz létre.

Hatalmasat bukott egy kriptocápa

A Lookonchain blokklánc-követő cég azt állítja, hogy az egyik titkosított shortoló befektető 74 millió 980 ezer dollár, mintegy 28,2 milliárd forintnyi értékű likvidálást szenvedett el, amikor az amerikai elnökválasztási szavazatok száma elkezdett kedvezően alakulni Donald Trump kriptográfia-párti jelölt felé.

Olyan őrült! Miután a BTC új történelmi csúcsot ért el, egy bálna shortolót, a BTC-t 74,98 millió dollárért likvidálták!

– írták.

A Coinglass kriptotőzsdei adatgyűjtő szerint 413,8 millió dollár, közel 156 milliárd forint értékű short pozíciót számoltak fel a választás napján, amelyek túlnyomó többsége a BTC short pozíciója volt. A legtöbb felszámolást a Binance-nél, majd az OKX-nál és a Bybit-nél következett be.

A Lookonchain arról is beszámol , hogy a szavazás bezárása előtti választás napján jelentős kiáramlás történt a bitcoin és az ethereum ( ETH ) tőzsdén kereskedett alapokból (ETF).