A mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődésére számít a következő időszakban a Hiflylabs. A legfrissebb trendek szerint az AI-projektek egyre gyorsabban térülnek meg a cégeknek, amelynek köszönhetően jelentősen csökken a dolgozók munkaterhelése.

A világgazdasági kihívások közepette 2024-ben várhatóan 4,3 milliárd forintos árbevételt ért el az adattanácsadó cégcsoport, ami 40 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest – közölte a Hiflylabs.

Már a cégek többségének vannak AI-tervei

A cégcsoport organikus növekedésének üteme összemérhető a generatív mesterséges intelligenciával foglalkozó nagyobb nemzetközi vállalatokéval.

A megoldásaikat szinte minden iparágban alkalmazzák, a pénzügyi szektortól kezdve az agráriumon és az energiaiparon át az e-kereskedelemig

– mondta Virág Zsolt, a cég igazgatóságának elnöke.

A budapesti mellett londoni és bécsi irodát is működtető IT-projektcég árbevételének 40 százaléka külföldről, főként észak-amerikai és nyugat-európai ügyfelektől származik. A cég több hazai blue chip adatvezéreltségének kialakításában, illetve a legújabb AI-alapú modellek alkalmazásában is nagy szerepet tölt be.

A vállalat szakértői úgy vélik, hogy a generatív mesterséges intelligencia fejlődése idén is legalább olyan ütemben zajlik majd, mint 2024-ben.

A globális AI-beruházások 2024-ben 13,8 milliárd dollárra nőttek, ami hatszorosa az egy évvel korábbi 2,3 milliárdnak. Ráadásul ma már a vállalatok 91 százaléka rendelkezik mesterséges intelligencia bevezetési tervvel, szemben a 2023-as 50 százalékkal.

Azokban az iparágakban járunk az AI-megoldások fejlesztésének élén, amelyek globálisan is a legtöbbet költik a technológia integrációjára, ilyen a pénzügyi szektor vagy az egészségügy – tette hozzá.

Nő a termelékenység, de nem kell többet dolgozni

Egyre több kutatás jelenik meg, amelyek szerint a cégek arról számolnak be, hogy a munkavállalók termelékenysége akár meg is duplázódhat a generatív AI bevezetése után, vagyis a dolgozók ugyanannyi idő alatt kétszer annyi munkát tudnak elvégezni. A cégek háromnegyede mostanra mérhető megtérülést tud felmutatni a generatív mesterséges intelligencia alkalmazásaiból, ami óriási javulás az egy évvel korábbi, kevesebb mint 10 százalékos arányhoz képest.

A vállalat szerint azoknál a cégeknél, ahol a következő években teret nyernek az AI-megoldások, jelentős mértékben csökken az emberek munkaterhelése és a vállalatok költsége, amely pozitívan hat a profitabilitásra.

Azzal számolnak, hogy a kereslet a következő időszakban is növekedni fog az AI-fejlesztések iránt, így a vállalat egyre több dolgozó felvételét prognosztizálja. A mesterséges intelligencia egyre hatékonyabban fog tudni számítógépes rendszerekkel és digitális eszközökkel együttműködni.

A 2025-ös év trendje lehet, hogy az AI egyszerre kezel szöveget, képet, hangot, illetve videót, ami lehetővé teszi a különböző típusú információk integrálását, miközben több, különböző AI-rendszer együttműködésével lehetséges lesz, hogy közösen oldjanak meg feladatokat.