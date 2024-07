A pénteki kereskedésben is a tenyerükön hordozták a befektetők a Magyar Telekom részvényeit, reggel másfél százalék pluszban nyitottak a papírok, de az utóbbi időben szinte bármikor érdemes volt beszállni, ennyi hozamot lehetett elérni:

idén: 61 százalékot

az elmúlt 3 hónapban: 20 százalékot

egy év alatt: 163 százalékot.

Ezeken túl pedig minden részvény után kifizettek 45 forint osztalékot, idén áprilisban. Jelenleg úgy fest a dolog, hogy szinte bármi történik, az jót tesz a Telekom árfolyamának, akár vállalati hírről, akár a külső környezetben bekövetkezett változásról legyen szó.

Kedden például az, amikor bejelentették, hogy saját toronycég létrehozását mérlegeli a cég. A mobiltornyok – amelyből a Telekomnak 3700 van – kiszervezése egyrészt iparági trend, másrészt a magyar szolgáltatóban is többségi részesedéssel rendelkező Deutsche Telekom csoportban sem újdonság, néhány hete a horvát leánycég tett ugyanígy. Az anyavállalat ezen is továbbment, ők a leválasztáson túl értékesítettek is, a GD Towersben lévő 51 százalékukat adták el pénzügyi befektetőknek.

Arról egyelőre nincs szó, hogy a Magyar Telekom is a tornyok eladásán gondolkodna, de Rékasi Tibor vezérigazgató egy interjúban beszélt arról, hogy kétségtelenül előnyös lehet egy ilyen lépés, amennyiben forrásbevonás a cél, de a kiszervezett mobiltornyok bérbeadása is termelhet pluszbevételt.

Kép: Economx.hu

A Telekommal kapcsolatban az is pozitívum, hogy lényegében lezárult az idei évre szánt részvényvisszavásárlási program, vagyis azok az intézményi befektetők, akik nagy volumenben akartak eladni Telekom papírokat, már megtehették. A 24 milliárd forintos vételi keretből 22,3 milliárd teljesült, azóta (június 26.) több mint 6 százalékkal meneteltek tovább a Telekom részvények.

De ha ez még nem lenne elég, a magyar kötvénypiaci folyamatok is fölfelé hajthatják a Telekom papírok árát. A 10-éves referenciakötvény hozama lefele tart, ez pedig jó hír, mivel a telekomosok osztalékhozama magasabb, mint amennyit a kockázatmentes magyar állampapírokkal pillanatnyilag realizálni lehet.

A 10-éves kötvény hozama jelenleg 6,66 százalék, aki ma vásárol, a következő évtizedre ekkora éves hozamot „fixálhat” be magának. Július elején ugyanez a hozam még 6,9 százalékon állt, majd jött a kormány és intézkedett: bezárult a kiskapu, ha a bankok felezni akarják extraprofitadó-terheiket, kénytelenek nem csak átszervezni az állampapír portfóliójukat, hanem növelniük kell az összmennyiséget, mégpedig a 2027 után lejáró kötvényekből.

Az addicionális kereslet egyértelműen látszott már csütörtökön is, a kereslet többszöröse volt az aukcióra vitt mennyiségnek: a 2029/A kötvényre például 11-szeres ajánlatot nyújtottak be az elsődleges forgalmazók. Ha pedig ilyen volumenben vásárolják a bankok a hosszú papírokat, az még lejjebb viheti a hozamokat.

Azt persze nem lehet tudni, hogy a Magyar Telekom mekkora nyereséggel zárja 2024-et és ebből mennyi osztalékot fizetnek, csak az elemzői prognózisra lehet hagyatkozni. A várakozások átlaga 74,3 forint/részvény, ami a jelenlegi árfolyammal összevetve 6,8 százalékos osztalékhozamot jelentene, ami ha nem is sokkal, de magasabb, mint a 10 éves állampapíré. A kötvényhozamok azonban tovább ereszkedhetnek, ha a Magyar Nemzeti Bank előtt megnyílik a mozgástér a jelenleg még 7 százalékos alapkamat mérséklésére.

A Telekom befektetői megítélését szintén segítette, hogy a távközlési társaságnak nem kell extraprofitadóznia jövőre. Ez ugyan nem új hír, volt ígéret a kivezetésre, de mégis pozitív, hogy a hét elején bejelentett 400 milliárd forintos költségvetési kiigazítási csomagba a telekom-szektor extraadójának újragondolása nem került be (a bankok például továbbra is fizetnek ezen a soron).

Idénre érvényben van a Telekom menedzsment várakozása is, amely szerint adózás után 140 milliárd forint lehet a társaság profitja. Ez azért fontos, mert ennek 60-80 százaléka lehet az osztalék és az egyéb részvényesi javadalmazás.

Nagy kérdés persze, hogy a 2001 eleje óta nem látott 1100 forintos szint felett mi adhat további lendületet az árfolyamnak. Elméletileg benne van a pakliban, hogy külföldi intézményi befektetők újra nagy tételben vásároljanak, amennyiben teljesülnek a feltételek és a részvény visszakerül az MSCI Emerging Markets indexbe, ahonnan 2013-ban hullott ki. Legközelebb augusztusban lesz a magyar piacot is érintő MSCI átsúlyozás.

Jelenleg az összes Telekomot követő elemző vételre ajánlja a részvényeket, a célárak pedig 1000-1200 forint közt mozognak.