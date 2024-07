Szemmel látható negatív hatást okoz a kormány hétfőn bejelentett adóemelési csomagja a hazai tőzsdén jegyzett vállalatok egy részére – erre a következtetésre jutott a Concorde Értékpapír elemzése – a pénzügyi hatás azonban nem akkora, hogy a korábban kiadott céláraikon, vagy ajánlásaikon módosítsanak.

Mint ismert, a kormány adócsomagot jelentett be, a 400 milliárd forint pluszbevételt eredményező intézkedésekkel a költségvetés GDP arányos hiánya a vállalt 4,5 százalékra szorítható le.

A befektetési szolgáltató szakértői szerint azonban az adóemelések ellenére a hiánycél csak akkor teljesül, ha az év második félévben jelentős mértékben megnövekszik a lakossági fogyasztás, ami az áfabevételt is növelné. Ennek mértékét jelentős kockázatnak tartják az éves költségvetési végeredmény szempontjából.

A legtöbb intézkedés 2024. augusztus 1-től lép hatályba.

A Concorde várakozásai szerint az alábbiak szerint oszlanak meg a pluszbevételek (nem számoltak a Portfolio keddi információjával, vagyis egy 150 milliárd forintra becsült MVM-osztalékelőleggel):



• deviza tranzakciós illeték (0,45 százalék, maximum 20 000 Ft/tranzakció): 160 milliárd forint

• egyéb banki tranzakciós adóemelés: 100 milliárd forint

• energiaadó emelés: 100 milliárd forint

• egyéb (beleértve a „multinacionális vállalatok” adóját, valószínűleg főleg a kiskereskedelmi szektorban): 40 milliárd

A bejelentett intézkedéscsomag a legnagyobb magyar tőzsdei cégek esetében szemmel látható negatív hatást fog okozni - vélik a Concorde elemzői.

Mol



A Mol szempontjából lényeges, hogy az idei többletbevételi adót jelentősen megemelték. Az eredetileg a 2022-es bevétel 1 százalékában meghatározott adókulcs most 2,8 százalékra emelkedett. Ez a változás hozzávetőleg 200 millió dollár vagy 75 milliárd forint többlet adót ró a Molra, ami részvényenként nagyjából 100 forintnak felel meg.



Ezen túlmenően a Brent-Ural felárat terhelő adót 2025-re kiterjesztették, ami a Molnak jövőre 15-40 milliárd forintos többlet pénzügyi kötelezettséget jelent, amely részvényenként akár 50 forintot is elérhet.

A Mol-papírok árfolyama szerda délelőtt 2,6 százalékkal (76 forinttal) volt alacsonyabb, mint a múlt pénteki záráskor.

OTP

Az OTP idén az extraprofit adó soron bruttó 13 milliárd forintra számított, amely az államkötvény-állomány növekedésének köszönhetően 6,5 milliárd forintra lett volna csökkenthető. Annak ellenére, hogy az éves bruttó 13 milliárd forintos adókötelezettséget egy összegben számolták el 2024 januárjában, a csökkentő hatásokat figyelembe véve mindössze 10 milliárd forintot kellett lekönyvelniük.



Emiatt a kormányzati intézkedéscsomag idén már csak minimálisan, a Concorde számításai szerint 2-4 milliárd forinttal terhelheti az OTP-t.

2025-ben azonban az extraprofit adó az OTP-nél jelentősen akár 25 milliárd forintra is megemelkedhet, figyelembe véve az állampapír állomány növekedéséből származó esetleges levonhatóságot is.



A pénzügyi tranzakciós illeték összege 2023-ban 98 milliárd forint volt, ami 2024-ben durván 100 milliárd forint körül alakult volna. Ennek ellenére a kormány további 85 milliárd forintot kíván beszedni 2024 hátralévő részében, amelyből az OTP várhatóan mintegy 30 százalékot fizethet be (ennyi a piaci részesedésük), mintegy 25 milliárd forintot.



Jövőre az adóterhek a 2023-as szint másfélszeresére emelkedhetnek, elérve a 150 milliárd forint körüli összeget. A pénzügyi tranzakciós illeték emelése mellett október 1-től a konverzióval járó ügyletekre kiegészítő tranzakciós illetéket vezetnek be, amelyet a mindenkori tranzakciós illetéken felül kell fizetni az adott tranzakciók után. Ennek megfelelően 2024-ben 7 milliárd forint, 2025-ben 30 milliárd forint lehet a további tranzakciós illeték bevétele (szektorszinten), ami 2024-ben nagyjából 2 milliárd forintba, 2025-ben pedig 8 milliárd forintba kerülhet az OTP-nek.



A Concorde legrosszabb forgatókönyvében alapján arra számít, hogy az OTP-t 2024-ben nagyjából 30 milliárd forint addicionális adóteher fogja terhelni, ami 2025-ben 48 milliárd forinttal nőhet. Ugyanakkor arra számítanak, hogy a növekvő költségek jövedelmezőségre gyakorolt hatásának jelentős részét az OTP képes lesz az üzleti folyamatai alakításával kompenzálni. Számításuk szerint részvényenként a hatás 550 forint lehet. A Concorde továbbra is vételre ajánlja az OTP részvényeket, amelyek árfolyama a bejelentések előtti szinthez képest 0,9 százalékkal (160 forinttal) alacsonyabb szerda délelőtt.

Richter, Telekom

2025 januárjától a légiforgalmi adó mellett már a távközlési szektor szereplőinek és a gyógyszergyártóknak sem kell extraprofitadót fizetnie – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerdán, így a Magyar Telekom és a Richter részvényesek fellélegezhetnek.