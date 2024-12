A korábbi várakozásokhoz képest erősebb negyedéveket produkált az idei év során a Telekom, amely sorra felülmúlta az elemzői várakozásokat, ezáltal a 150 milliárd forintos nettó profit elérése is reálisnak tűnik. Az inflációs díjemelések, az erős ügyfélbázis, valamint a stabil kereslet mind segítettek javítani a cég eredményein, amely a jövőben is emelkedő profitabilitást érhet el, ráadásul a távközlési pótadó kivezetése is új löketet adhat fundamentális oldalon.

Ezek alapján a K&H Értékpapír anyavállalata, a Patria Finance megemelte a korábbi intézményi célárát 1210 forintról 1460-ra, továbbra is vételi ajánlást fogalmazva meg a Telekom részvényekre.

Az elemzés legfontosabb megállapításai:

jövőre 1000 milliárd forint felett alakulhat a Magyar Telekom árbevétele

a nettó profit 2025-ben 183 milliárd forint körül alakulhat, rá egy évre pedig 189 milliárd

részvényenként 117 forint lehet a juttatás az idei eredmény után (osztalék és részvény visszavásárlás)

a következő 3 évben a Telekom részvényesek magasabb hozamot érhetnek el az osztalék és a részvény visszavásárlások alapján, mint ha a banchmarknak tekinthető 10-éves magyar állampapírt tartanának

A jelenlegi árfolyam alapján 17 százalékos árfolyamemelkedés vezethetne a Patria új célárához.