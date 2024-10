Nagy örömmel fogadták tegnap a befektetők a Tesla piaczárás után közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentését. A zárás utáni kereskedésben 12 százalékkal, a ma reggeli frankfurti nyitást követően már 20 százalékkal emelkedett az amerikai elektromos autógyártó cég részvényeinek árfolyama.

Nem csak a cég számait, de Elon Musk vezérigazgató szavait is pozitívan fogadta a piac. A Tesla hívők szemében szupersztárnak tekintett Musk az elemzői konferencián nem győzte hangsúlyozni:

Egyik elektromos járműgyártó cég sem nyereséges, és legjobb tudomásom szerint egyetlen vállalatnál sem volt nyereséges elektromosjármű-részleg, egyetlen létező autógyártó cégnél sem. Figyelemre méltó tehát, hogy a Tesla profitábilis a nagy kihívásokkal teli autóipari környezet ellenére.

Hozzátette, jövőre 20-30 százalékkal nőhet a Tesla által eladott autók száma – írta a Reuters. A gyorsjelentés megnyugtatta a befektetőket arról, a cég valóban alaptevékenységére összpontosít. Arra, hogy egyre kisebb költségek mellett legyen képes piacképes modelleket gyártani.



A Reuters számításai szerint a Tesla gépjárműeladásokból származó, a kibocsátási kvóták eladása nélkül számított harmadik negyedévi haszonkulcsa 17,05 százalékra nőtt az előző három hónapos időszak 14,6 százalékáról. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a negyedik negyedévben ez az árrés nem lesz fenntartható.

A járművek gyártásának munkaerő- és anyagköltségei, és az összes előállítási költség a valaha volt legalacsonyabb szintre, körülbelül 35 100 dollárra csökkent. Ebben sokat segített, hogy az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához felhasznált nyersanyagok árai csökkentek.

Persze a jó negyedéves teljesítmény elérésében továbbra is vaskos szerepet játszott, hogy a cég elektromos autógyártóként képes szennyezési kvótákat eladni más iparági szereplők számára, ebből származó bevételei elérték a 739 millió dollárt. Ez közel 40 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában ebből realizált bevételnél és a cég történetében a második legmagasabb összeg. Ennél többet csak az idei második negyedévben szedett be ebből a társaság, akkor 890 millió dollár folyt be hozzájuk ebből a forrásból.

A cég azonban ezen tétel nélkül is 2,2 milliárd dollár profitot termelt volna a július-szeptemberi időszakban. Az összes nyereség részvényenként 72 cent lett, ami jelentősen meghaladta az elemzők által átlagosan várt 58 centet.

A Tesla számára az igazi nagy kihívást az jelenti, az összes elektromos autókat gyártó céghez hasonlóan, hogy milyen módon lehetne jelentősen növelni az eladási volumeneket. Tavaly ennek érdekében egy csomó modell esetében árat csökkentettek, és idén tavasszal pedig nagyon kedvező finanszírozási konstrukciókat kezdtek el kínálni a vásárlóknak. Sok elemző tartott attól, hogy ezzel jelentősen csökkenhet a cég árrése, de a jelek szerint ez nem következett be.

Szeptember végéig összesen 1,29 millió járművet szállított le a csoport a vevők részére, azonban, ha meg szeretnék dönteni a tavalyi számokat, akkor az év végig még több, mint félmillió autót kéne átadniuk.

A cég közleménye szerint továbbra is a járműkínálat bővítésére, a költségek csökkentésére, valamint az AI-projektekbe és a gyártási kapacitásba történő kritikus beruházásokra összpontosít.

A mostani nagy megugrás ellenére a Tesla részvények 220 dollár körüli árfolyama még mindig jelentősen elmarad 2021 végén elért 400 dollár feletti csúcsától. Az onnan induló lejtmenet 2022 december végén ért véget, addigra 100 dollár közelébe esett a kurzus, majd onnan sikerült meglehetősen hektikus emelkedést bemutatnia.