Közel 86 milliárd dolláros negyedéves bevétellel zárta a harmadik (üzleti) negyedévet a világ legértékesebb vállalata. A pillanatnyilag 3 348 milliárd dollárra értékelt Apple ezzel felülmúlta az elemzők 84,5 milliárd dolláros becslését.

Kínában azonban 6,5 százalékkal csökkentek a cég eladásai, az ottani bevételek 15 milliárd dollár alá estek, a jelek szerint hiába a küzdelem, az egyik legfontosabb piacán veszíthet piaci részesedéből az iPhone gyártója. Katasztrófa egyelőre nincs, a cég szerint inkább a devizaárfolyam hatások miatt csökkent dollárban számított a bevétel (erősödött a dollár a jüannal szemben).

Az éves összevetésben 5 százalékkal növekvő árbevételből 40 milliárd dollárt tettek ki az iPhone eladások, 7-7 milliárdot a Mac és az iPad forgalmazás, a szolgáltatások pedig 24,2 milliárd dollárt hoztak a cégnek.

Az értékesítés bruttó árrése is nőtt, a második negyedévben 46,3 százalék volt.

Az adózott nyereség pedig 19,9-ről 21,45 milliárd dollárra emelkedett.

A legfontosabb brand továbbra is az iPhone, amely a teljes eladások 46 százalékát biztosította, még úgy is, hogy éves összevetésben 1 százalékkal kevesebb volt a forgalmuk. Tim Cook vezérigazgató szerint ez az adat is csalóka, a devizahatásokat kiszűrve nőttek az iPhone eladások.

A mesterséges intelligencia funkciócsomag októberben érkezik a felhasználókhoz, addig a cég számaiban az MI-soron a költségek sorakoznak, a nagy kérdés így most az, hogy az új alkalmazások mennyivel dobják meg az értékesítési adatokat.

2022 óta a második negyedévben először dobott piacra új iPadeket a vállalat, rengetegen le is cserélték a korábbi modelleket, ráadásul a vásárlók fele még sosem vett korábban táblagépet, ami arra utal, hogy ebben a piaci szegmensben egyáltalán nem lehet beszélni telítettségről. Ahol még rengeteg az új felhasználó, az az Apple Watch, az eladott eszközök kétharmadát új vevők vitték haza.

A kínai piac (amelynek Hongkong és Tajvan is része az Applenél) azonban még okozhat fejfájást a világ legértékesebb vállalatának. Elemzők szerint az ottani értékesítés lassulása egyelőre beárnyékolja a cég rövid távú kilátásait, ezért lesz kulcsfontosságú, hogy az új MI-alkalmazások valóban elég vonzók lesznek-e ahhoz, hogy tömegesen vásároljanak az emberek új telefonokat.