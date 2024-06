A Covid kitörése, azaz 2020 első féléve óta nem látott rossz teljesítménnyel zárhatják a dollárral szemben az első félévet a feltörekvő piaci devizák. A JPMorgan feltörekvő piaci devizákdollárral szembeni teljesítményét mérő indexe közel 4,5 százalékot esett az év vége óta, ez nagyjából kétszer akkora gyengülés, mint amekkorákat az előző három év első hat hónapjában átlagosan hozott a csapat, ahova a forint is tartozik. A forint egyébként enyhén alul is teljesítette az átlagot, mostanáig mintegy 5,5 százalékot esett árfolyama a dollárral szemben az év eleje óta.

A gyengülés okai vegyesek, szerepet játszott benne az, hogy az amerikai Fed-től már kevesebb kamatcsökkentést várnak a befektetők az év végéig, mint azt az év elején tették. De a feltörekvő országok gyengülő gazdasági teljesítménye és a kormányok masszív túlköltekezése is gyengítette a piac bizalmát – írja összefoglalójában a Financial Times.

A fejlemények alapvetően a vártnál rugalmasabb és jobban teljesítő amerikai gazdaság, illetve az olyan feltörekvő gazdaságok, mint Chile, Magyarország és Brazília kombinációja, ahol folyamatosan csökkentették a kamatokat. Ezekben az országokban a növekedési kilátások is gyengék és a világkereskedelem gyengélkedése sem jelent túl sok jót nekik - mondta Luis Costa, a Citigroup stratégája.

Dollár/forint keresztárfolyam Kép: Economx, stooq.com

A gyengülés egy része egyszerű technikai okokból fakad. Elég nagy carry trade pozíciók épültek ki az elmúlt években egyes feltörekvő piaci devizákban. Azaz azok magas kamatai miatt alacsonyabb kamatozású devizát váltottak át a befektetők a kamatkülönbözetre játszva.

Ahogy ezekben az országokban a kamatszintek csökkenni kezdtek, a befektetők elkezdték lezárni ezeket a pozíciókat, ami az adott deviza gyengülését hozta. A befektetők egyébként nem is várnak már az idén nagyon kiugró teljesítményt ezektől a fizetőeszközöktől. Erről bővebben itt írtunk.

A mexikói pezó közelmúltbeli gyengülését például a JPMorgan szakértői szerint olyan pozíciók okozták, amelyek 2022-től egészen az idén májusi választásokig épültek ki. A mexikói pezó közel 10 százalékkal esett azóta, hogy az országot kormányzó Morena párt elsöprő győzelmet aratott. Emiatt sokan elkezdtek aggódni az ország költségvetési helyzete miatt. A pezó gyengesége pedig átragadt más latin-amerikai devizákra is. Ezek okozták egyébként leginkább az index gyenge teljesítményét.

A kínai gazdaságtól is erősen függő ázsiai országok devizái is nagyot gyengültek, a dél-koreai won 7, a thaiföldi baht és az indonéz rúpia 6,5 százalékkal esett a dollárral szemben.

Az egyik legfontosabb ok azonban az, hogy jelentősen megváltoztak a várakozások az amerikai kamatokkal szemben. Az év elején a befektetők még akár 6-7 kamatcsökkentést is elképzelhetőnek tartottak a Fed részéről idén. Most pedig az is lehet, hogy már nem is lesz több az év végéig.