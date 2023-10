Az úgynevezett kvantumpöttyök ma már a tévékészülékekben és a LED-lámpákban is megtalálhatók, de a sebészek munkáját is segítik a daganatok feltérképezését segítő képalkotó diagnosztikában.

A kitüntetettek 11 millió svéd koronán, azaz mintegy 368 millió forinton osztoznak egyenlő arányban. A díjat hagyományosan december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8