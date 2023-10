Március óta az ötszörösére nőtt a szintén mesterséges intelligenciát fejlesztő cég, az Anthropic vagyona. Az Amazon nemrég 4 milliárd dollárt invesztált a vállalatba, és a Google-től is bevonnának további 2 milliárdot. A cégbe Sam Bankman-Fried, az FTX vezetője is befektetett, mintegy fél milliárd dollárt. Vagyis a csaló számára igazi aranybánya lehetett volna a startup, ehhez képest mostanra már a vállalat nevének kiejtését is megtiltotta számára az ügyében eljáró bíró – írja a Fintech.hu. Hozzátették, hogy a vádlott tőkéjének forrása áll a vizsgálat fókuszában, nem a befektetések eredménye.

Sam Bankman-Fried a múlt héten ült a tanúk padjára volt barátnőjével, Caroline Ellisonnal együtt, aki a legfontosabb helyettese volt. A bíróság során az derült ki, hogy jelentős összeggel szálltak be a cégbe, Caroline egyedül 10 millió dollárt, míg partnere 80 milliót, az FTX fél milliárd dollárján felül.

Az Anthropic szemben a többi vállalattal olyan mesterséges intelligenciát fejleszt, amelynek metodológiája az úgynevezett Constitutional AI koncepción alapszik, amivel később kvázi alkotmányos korlátokat kap a rendszer, vagyis jóval szigorúbb „nevelést” kap a versenytársaihoz képest.

Az Anthropicot 2021-ben alapította Dario Amodei, aki a ChatGPT 2-es és 3-mas modelljét fejlesztő csapatokat irányította.