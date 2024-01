ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A 2020-as évekből elég csak néhány évtizedet visszanézni, hogy lássuk, milyen nagy fejlődésen mentek át a bankok és egyéb pénzintézetek, valamint az általuk kínált szolgáltatások.

Az 1990-es évek elején Magyarországon még a hitelkártyák is ritkaságnak számítottak, a csekkfüzetek és a készpénz használatával az analóg világ volt jellemző. Bármiféle ügyintézést csak személyesen lehetett elintézni, hiszen telefonon nem volt lehetséges az ügyfelek tökéletesen biztonságos azonosítása, ezért a készpénzfelvételtől az átutalási megbízásokon át a hitelügyletekig mindenért a bankfiókba kellett menni, majd pedig természetesen kivárni a gyakran idegesítően hosszú sort.

Digitális évtizedek: út a modern pénzügyekig

A számítástechnika és a telekommunikáció fejlődése kellett ahhoz, hogy egyre kényelmesebb és gyorsabb megoldások álljanak a pénzintézetek rendelkezésére az ügyfelek kiszolgálásában. A bankkártyák elterjedése, a telebank-, majd pedig netbank-megoldások egyrészt sok bosszúságtól kímélték meg a felhasználókat, valamint felgyorsították a tranzakciók kezelését és minden egyéb ügyintézést.

A bankok értelemszerűen nem maradhattak le, mindegyiküknek folyamatosan fejlesztenie kellett a háttérrendszereit és infrastruktúráját, hogy az aktuálisan megjelenő friss megoldások mindegyikét bevezethesse. A pénz világában mindennél jobban igaznak bizonyult, hogy aki lemarad, az kimarad: az ügyfelek igényelték és hamar meg is szokták az újabbnál újabb digitális lehetőségeket, kényelmi szolgáltatásokat, és mivel Magyarországon is egyre több bank nyitott meg, már arra is lehetőségük volt, hogy elégedetlenségük okán egy olyanra váltsanak, amely jobban kiszolgálja őket.

A kétezres években olyan új technológiák jelentek meg, amelyek tovább pörgették a banki rendszerek fejlődését. Az okostelefonok és a mobilinternet lehetővé tette, hogy bárki bárhonnan, akár a vízpartról, a hegytetőről vagy épp saját kanapéjáról intézze pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységeit. A háttérben pedig a felhő alapú informatika minden addiginál nagyobb átjárhatóságot és rugalmasságot kínált a folyamatok modernizálására.

Elérkeztünk a mához: 2023-ban már mindenki egyértelmű elvárásként tekint arra, hogy a bankok és egyéb pénzintézetek a nap minden percében rendelkezésre álljanak, a tranzakciók másodperceken belül teljesüljenek, szakszerű és gyors válaszokat kapjanak hitelekkel és befektetésekkel kapcsolatos kérdéseikre.

Továbbra is érvényes, sőt még kiélezettebb a versenyhelyzet, hiszen a közösségi média és az azonnali információmegosztás világában villámgyorsan elterjed, ha egy bank a versenytársakhoz képest lassabban, rugalmatlanabbul működik, vagy nem kínál olyan szolgáltatásokat, amelyeket mások már bevezettek.

Nincs megállás, a jövő már a bankok ajtajain is kopogtat

A pénzügyi informatikai szolgáltatások és digitális banki megoldások szakértője, a Comarch a világ megannyi piacán évtizedek óta figyelemmel kíséri ezeket a változásokat, és tevékenyen részt is vesz az újonnan felbukkanó igények legjobb kiszolgálásában. A vállalat szerint nem elég, ha egy bank valamilyen formában eljutott odáig, hogy a mai igényeknek megfelelő digitális szolgáltatásokat nyújtson: ma már egyikük sem építhet kizárólag saját fejlesztésű alapokra, monolitikus rendszerekre, ugyanis ezek egész egyszerűen kevésnek bizonyulnak a jövőbeli kihívásokkal szemben.

A Comarch egyik fontos víziója az, hogy a bankoknak, hitelintézeteknek érdemes közös platformokra építkezniük: ez a módszer elősegíti azt, hogy a mára tranzakciókkal és bankok közötti kommunikációval behálózott világban ne alakuljanak ki torlódások, fennakadások. Az azonos építőkövekre alapuló rendszerek között nem okozhatnak gondot az egymás közötti műveletek, és az ügyfelek szinte azt érezhetik, nem is különféle pénzintézetek között mozognak az utalásaik, információik, megbízásaik. A Comarch ezért olyan fejlesztői bázist hozott létre, amely ezzel a céllal folyamatosan a legújabb technológiákat kínálja a pénzintézeti ügyfelek számára egy nyílt, moduláris platform formájában: a vállalat kutatási és fejlesztési ráfordításai terén folyamatosan a világ élvonalába tartozik.

Míg az elmúlt évtizedek a digitalizáció folyamatos bevezetéséről, az új technológiák által támasztott követelményeknek való megfelelésről szólt, a vállalat szakértői szerint ma már a digitális erőforrások teljes kihasználása, a monolitikus megoldások helyett közös platform használata, a villámgyorsan változtatható, igények szerint alakítható moduláris elgondolás bevezetése a pénzintézetek legfontosabb feladata. Az ügyfelek ugyanis már nem egy-egy bankhoz lojálisak, inkább egy őket mindenben kiszolgáló ökoszisztémát keresnek.

A bankok mellett egyre több olyan cég is megjelenik a pénzügyi világban, amely valamilyen speciális területre fókuszál, zajlik a fintech-forradalom, ezért a pénzintézeteknek is egyre több, eddig nem lefedett területet, speciális szolgáltatást is be kell építeniük a kínálatukba. Az ehhez szükséges technológiát pedig mind biztosítja a Comarch Open Platform: a microservice architektúra, az egyes modulok közötti könnyű, egységes kommunikáció és az Open API megközelítés egyrészt kiváló arra, hogy az egyre szerteágazóbb funkciók mindegyikét könnyű legyen menedzselni és naprakészen tartani, másrészt pedig ez biztosítja a jövőállóságot is.

Érkeznek ugyanis a 2020-as évek új digitális slágertémái, a chatbotoktól a mesterséges intelligenciára épülő elemző és ajánló rendszereken át a legújabb biztonsági megoldásokig, így sok mindent kell beépíteni a meglévő kínálatba: egy ilyen nyílt és moduláris rendszerben azonban nem egy régebbi korra készült saját megoldást kell darabjaira szedni és újra összerakni, hanem piaci szabványokra, nyílt platformokra épülő új modulokkal lehet bővíteni.

A Comarch szerint egy ilyen platform használatával nem csak a jelenkori tökéletes működést, de a jövőt is biztosíthatja magának egy pénzintézet: a Comarch Open Platform konfigurációs lehetőségei épp felépítésének köszönhetően virtuálisan végtelenek.

A pénzintézetek tehát könnyen felkészülhetnek a mai, sokféle irányból érkező, kifinomult elvárásokra és a jövő összes új fejlesztésére, megtartva és növelve az ügyfelek bizalmát, saját piaci részesedésüket és azt a képességet, hogy a holnap pénzügyi piacán is meghatározó szereplőként működhessenek.

A cikk megjelenését a Comarch támogatta.