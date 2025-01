Hamarosan bejelentik az Apple új operációs rendszerét, az iOS 19-et. Az Index összegyűjtötte, milyen újdonságokkal kecsegtethet a cég idei nagy szoftverfrissítése.

A 2025-ös év jó híre, hogy minden olyan eszköz, amely jelenleg támogatja az iOS 18-at, frissíthető lesz iOS 19-re is. Fontos azonban megjegyezni, hogy az új funkciók nem minden készüléken lesznek elérhetők.

Az iPhoneSoft értesülései szerint

a legnagyobb erőforrásigényű újdonságok, mint például az Apple Intelligence funkciói kizárólag a legújabb iPhone-modelleken működnek majd.

Ennek ellenére a régebbi telefonokat használók is találhatnak majd számukra érdekes újításokat.

Az iOS 19 egyik legkiemelkedőbb újdonsága az Apple virtuális asszisztense, a Siri továbbfejlesztett változata lesz, amelyet fejlett nagy nyelvi modellek támogathatnak. A Bloomberg értesülései szerint

az új Siri emberibb kommunikációra lesz képes, és a ChatGPT vagy a Google Gemini platformokhoz hasonlóan fog működni.

Bár az LLM Siri-t várhatóan az iOS 19 részeként jelenti majd be a vállalat, könnyen megeshet, hogy a funkció csak 2026-ban válik elérhetővé egy későbbi frissítés, például az iOS 19.4 részeként. Erre elsősorban azért lehet következtetni, mert az Apple még mindig dolgozik az iOS 18 tavaly bejelentett funkcióinak bevezetésén, emellett több, már tavaly nyáron bemutatott Apple Intelligence-fejlesztés is várat még magára. Emiatt számos, eredetileg az iOS 19-re tervezett funkciót már most a 2026-os tavaszi időszakra halasztottak.

Az intelligensebb Sirin kívül vélhetően ennél sokkal több dologgal fog majd szolgálni az új frissítés, ezeket viszont egyelőre sikerült titokban tartania az Apple-nek.

Egyes szivárogtatók írtak még a zár- és kezdőképernyőt érintő módosításokról, az Apple Music újragondolásáról, illetve az ikonok újratervezéséről is.

Az iOS 19-et várhatóan a júniusi WWDC-n mutatja be az Apple. A rendszer hivatalos kiadása szeptemberben várható.

Az iPhoneSoft értesülései szerint az iOS 19-et a következő iPhone-okra telepíthetjük majd: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone SE (3. generáció), iPhone SE (2. generáció).