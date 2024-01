ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Ahogy az várható volt, az új modellek számos újdonsága erősen a mesterséges intelligenciára támaszkodik, melyek főként a fotók szerkesztésében játszanak majd kiemelt szerepet. A mesterséges intelligencia szerkesztőeszköze a gyártó szerint „ tökéletesen megfelelő módosításokat javasol minden egyes fényképhez.”

Ezen felül a Samsung számos applikációjában is leegyszerűsíti a munkát, például ha hanganyagot készítünk egy interjúról vagy egy előadásról, a rendszer segít kiemelni a legfontosabb részleteket, illetve képes az üzeneteinket élőben több másik nyelvre is lefordítani.

Minden alkalommal, amikor a készülék ilyen eszközt használ, a folyamatos során digitális vízjel kerül a fotóba, és annak metaadataiba is, vagyis követi a vezető fényképezőgép-gyártók precedensét. Ezen felül a lassított felvételeket is tökéletesíti – írja a Techcrunch.

A Samsung már évek óta szorosan együttműködik a Google-lel, ennek eredménye, hogy bevezetik az Android összehajtható változatát, valamint a Wear OS-t a Galaxy Watch okosórákon, és maga a mesterséges intelligencia is Google Gemini szabadalmán alapul.

Az MI segítségével az új készülékekben kap helyet a ProVisual Engine is, amelynek köszönhetően a gyártó állítása szerint „elmúltak a messziről készült, remegő, pixeles képek”, emellett pedig egy adaptív pixelszenzort is kap, amellyel állítólag 100-szoros digitális zoomnál is kristálytiszta képeket kapunk, valamint zajmentes videókat.

Jön az egészségügyi gyűrű

A dél-koreai cég az úttörő telefonokon túl még egy egészségügyi nyomkövetőként működő okosgyűrűt is bemutatott, amiből szintén nem marad ki a mesterséges intelligencia. Az új eszköz a Galaxy Watch okosórák ökoszisztémájába illeszkedik majd, ennél többet azonban nem tudni a termékről.