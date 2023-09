Mérföldkőnek számít az Apple történetében, hogy végre bevezeti az USB-C-t, az univerzális töltőrendszert. Ez nem csak azért figyelemre méltó, mert az Apple évek óta ellenállt ennek, hanem azért is, mert ezzel a töltés sokkal egyszerűbbé válik a felhasználók számára is – írja a CNN.

Azonban ennek is van egy buktatója: az univerzális szabványra való átállás azt jelenti, hogy az Apple feladja a vezetékes töltési ökoszisztéma feletti irányítást, és a jó töltők megkülönböztetése a rosszakétól sokak számára nem lesz magától értetődő.

Az iPhone 15-eseményen a vállalat bejelentette, hogy az összes következő generációs okostelefonja USB-C töltéssel fog megjelenni, ahogyan az AirPods Pro legújabb verziója is. Bár az Apple korábban már átállította iPadjeit és MacBookjait is az USB-C töltésre, az iPhone esetében egészen mostanáig ellenállt a változtatásnak.

Mi változik?

Az átállás kevesebb mint egy évvel azután következne be, hogy az Európai Unió megszavazta azt a jogszabályt, amely előírja, hogy az okostelefonoknak, tableteknek, digitális fényképezőgépeknek, hordozható hangszóróknak és más kis eszközöknek 2024-ig támogatniuk kell az USB-C töltést. Az első ilyen jellegű törvény célja, hogy csökkentse a töltők és kábelek számát, amelyekkel a fogyasztóknak egy új készülék vásárlásakor meg kell küzdeniük, és lehetővé tegye a felhasználók számára, hogy különböző gyártók által gyártott készülékek és töltők kombinálhatók legyenek.

Mostantól az Apple vásárlói ugyanazokat az USB-C töltőket használhatják iPhone-juk, iPadjük és Mac számítógépeik áramellátásához, nem kell többé minden egyes eszközhöz a megfelelő töltőt keresgélni. A töltés történhet készülékek között is, például egy alacsony töltöttségű iPhone-t csatlakoztathatunk egy teljesen feltöltött iPadhez, vagy hasonlóan különböző márkák között.

Ez vitathatatlanul az iPhone-dizájn legnagyobb zavara több éve, de a valóságban ez nem egy drámai lépés

– mondta Ben Wood, a CCS Insight elemzője.

Tavaly az Apple világméretű marketingért felelős vezető alelnöke, Greg Joswiak megjegyezte a Lightning töltő értékét és elterjedtségét, amelyet a készülékek gyorsabb töltésére terveztek. Az EU döntése része egy nagyobb erőfeszítésnek, amely az e-hulladék általános kezelésére irányul, de rövid távon még többet generálhat, mivel az emberek fokozatosan kivonják a Lightning kábeleket. Az Apple környezetvédelmi aggályainak is hangot adott azzal kapcsolatban, hogy mi történik a régi Lightning töltőkkel.

A Lightning töltő története

Az Apple 2012-ben az iPhone 5 készülékkel együtt vezette be a Lightning töltőt, és a meglévő 30 tűs dokkolócsatlakozót egy olyanra cserélte, amely gyorsabb töltést tesz lehetővé, és megfordítható kialakítású. Ez egy kapcsolódó kiegészítő üzletágat is beindított, mivel a felhasználóknak 30 dolláros Lightning-adaptert kellett vásárolniuk ahhoz, hogy a készüléket régebbi dokkolókhoz, ébresztőórákhoz és hangszórórendszerekhez csatlakoztathassák.

Az Apple számára az egész arról szólt, hogy a saját ökoszisztémáját irányítani tudja. Az Apple jó pénzt keresett a Lightning-kábelek és a számos kapcsolódó kiegészítő eladásából

– mondta David McQueen, az ABI Research igazgatója.

Az Apple most egy új, 29 dolláros USB-C-Lightning adaptert árul, amellyel az emberek meglévő Lightning tartozékaikat USB-C-kompatibilis iPhone vagy iPad készülékhez csatlakoztathatják töltés vagy adatmegosztás céljából.

Mit jelent ez az iPhone-felhasználók számára?

Thomas Husson, a Forrester Research alelnöke szerint az USB-C-re való áttérés valószínűleg nem ösztönzi majd az embereket a frissítésre, de megingathat néhány olyan fogyasztót, akik eddig ellenálltak az iPhone-nak a töltési korlátozások miatt.

Tekintettel arra, hogy számos mobileszköz már most is USB-C-t használ, beleértve az Apple saját iPadjeit és MacBookjait is, a töltőkábelekhez való hozzáférés nem lehet túl nehéz vagy költséges. Ám a hamisítványok bőven akadnak, és egyes USB-C töltők sokkal biztonságosabbak, mint mások. A vásárlók számára hosszú távon valószínűleg előnyös lesz, mivel az univerzális töltőrendszernek akad néhány nagyon nyilvánvaló előnye.