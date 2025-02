Az alkalmazás célja, hogy hasonlóan a Facebook eseményekhez, a felhasználók eseménymeghívókat hozhassanak létre, amiket a meghívottaknak elküldhetnek.

Nem meglepő módon az új applikáció tökéletesen illeszkedik az Apple szoftveres ökoszisztémájába, így ha meghívnak az eseményre, az automatikusan hozzáadódik a naptárunkhoz, a widget-eken is megjelennek az új és a legfontosabb információk a megszervezett esemény kapcsán, továbbá az Apple Térkép alkalmazás is egyből rámutat az esemény pontos helyszínére. Ami jópofa adalék, hogy a résztvevők zenei lejátszási listát is összerakhatnak közösen az eseményhez, feltéve, ha van Apple Music előfizetésük.

És itt jön az üröm az örömben, mivel a HWSW szerint az iCloud+-felhasználóval rendelkezők, azon belül is az iPhone-tulajdonosok számára működik a legzökkenőmentesebben az új applikáció. Aki viszont Androidos telefont használ, annak szükséges lesz az e-mail címe és egy hitelesítő kód megadása.

Azonban aki Apple-felhasználó, az sem tud feltétlenül mindent használni: a közös lejátszási listához való hozzáféréshez ugyanis szükséges egy Apple Music előfizetés is, ahogy egy Apple-fiókra is, ha az eseményhez tartozó közös fényképalbumot akarja valaki megtekinteni.