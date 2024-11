A Kolosy tér közelében található Buda Square irodaház hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra. Az épület vagyonkezelésében és üzemeltetésében a környezetbarát, bérlői elégedettséget növelő megoldások állnak a középpontban. Ennek eredményeként tavaly a Buda Square másodszor is megszerezte a Breeam-In-Use zöld minősítés „nagyon jó” fokozatát, amely rangos elismerés a fenntarthatósági törekvések terén.

A Resolution Property tulajdonában lévő épület most újabb lépést tesz előre a környezettudatos szolgáltatások terén. Legújabb fejlesztése, amelyet a napokban vezetnek be, nemcsak a bérlőknek és az épület garázsát használóknak kínál kényelmi szolgáltatást, hanem radikálisan csökkenti az autómosás során felhasznált víz mennyiségét is.

Az új partner, a Greenline Magyarország mellett öt másik európai országban is meghatározó szereplő és kifejezetten prémium szolgáltatáscsomaggal érkezik a házba. A szolgáltatás várakozásmentes, telefonos applikáción keresztül érhető el, emellett pedig a Greenline környezettudatosságról vallott filozófiája tökéletesen harmonizál a Resolution Property értékeivel: a technológia nyújtotta előnyöket a felhasználók javára fordítva óvni a bolygót a felesleges környezeti terheléstől. Praktikusan ez azt jelenti, hogy akár tárgyalás közben, akár egy fitnesztermi edzés, vagy egy banki ügyintézés, esetleg a napi bevásárlás ideje alatt a garázsban álló jármű (legyen az autó vagy éppen motor) karcmentesen, mindössze egyetlen liter víz felhasználásával tisztítható meg.

A Buda Square és a Margit Palace példája jól mutatja, hogy a fenntartható fejlesztések nemcsak környezetbarátabbak, de gazdasági szempontból is előnyösek hosszú távon.