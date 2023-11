A napokban két hír és megjelent az igen népszerű Revolut digitális bankról: egyrészt az, hogy a cég 2021-es eredményét is késve nyújtotta be és még hibát is találtak benne, a tavalyit pedig be se nyújtotta, a másik az MNB részéről: a jegybank többször jelezte már, és most újra, hogy szeretné, ha a magyar bankfiókja is lenne a Revolutnak.

Előnyök

Az átlagos felhasználó túl sokat nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal: örül, hogy van egy fizetési rendszer, ahol rendkívül egyszerű egymásnak utalni akár többféle devizában, váltási költség egy adott szintig nincs (fölötte épp most drágult), egy magasabb előfizetésű, de így sem túl drága csomagban pedig egyáltalán nincs.

Mindemellett ki lehet kerülni azt a fránya tranzakciós illetéket, amit 20 ezer forint fölött minden utalásnál levon tőlünk az állam, még akkor is, ha saját magunknak utalunk másik bankba, mégpedig úgy, hogy saját magunknak kártyával fizetünk, így az utalás vásárlásnak számít. Ráadásul ezzel az a probléma is megszűnik, hogy nincs a bank a magyar azonnali utalási rendszerben.

Ne tartsunk nagy összeget

Kétségtelen, hogy miután litván bankról van szó, a hazai betétbiztosítás nem érvényes, és senki nem fog velünk magyarul kommunikálni, ha problémánk van. Mindezek miatt a Revolut használata azoknak javasolható, akik a fent említett célokra használják, nem ijednek meg egy kis levelezéstől vagy beszélgetéstől angolul, és ami a legfőbb: nem tartanak nagy összeget számlájukon.

Nem is arra való: az legyen befektetve máshol, vagy tartsuk az OBA alá tartozó bankban. Tartsunk rajta annyit, amennyinél a fokozott kockázat elfogadható, cserébe a kényelemért és az alacsonyabb költségekért: egyszerű rátenni és levenni róla, és főleg ingyenes.

MNB szempontok

Az érthető, hogy az MNB máshonnan közelíti meg a kérdést: igen sok magyarnak van Revolutja, így ha valami gond van, nem örül a fő hazai pénzügyi szabályozó hatóság, ha ilyen sokan futnak pénzük után, és ő nem sok mindent tehet. Meg nem erősített értesülésünk szerint volt egy kísérlete a Revolutnak, hogy hazai bankot létesítsen, de a folyamat elakadt. Egyébként több európai országban van helyi bankja, így sok helyen ez megoldott, de például Nagy-Britanniában sem sikerült eddig megfelelni a feltételeknek.

Wise: hazai bank, nyereséges működés

A Wise esetében megvan a magyar bank, így normál hazai számlánk van a forint esetében (eurónál brüsszeli, dollárnál amerikai, így sok helyen belföldi utalásként történhet a tranzakció az adott országban, ha ottani bankban lévő számlára akarunk utalni). A többi Wise felhasználónak ugyanolyan egyszerűen és ingyen küldhetünk pénzt, mint a Revolut esetében, és teljes értékű hazai bankként is használhatjuk, vagyis akár a fizetésünk is utalható oda. Ami még lényeges lehet, hogy a cégnek Magyarországon van fejlesztői csoportja, így ittlétüket komolyabban tervezik.

A cég ráadásul átlátható tőzsdei társaság, és most többszörös nyereségesnövekedésről is beszámolt: a magas kamatok jól jöttek neki működési területein, hisz a felhasználók pénzeit kényelmesen kamatoztatja. Ráadásul a cégnél jelentősebb összegek vannak, vélhetően pont amiatt, hogy rendezett országonként a betétbiztosítás.