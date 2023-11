A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfői közleményében azt írta, hogy a Revolutnak nincs hazai fióktelepe és nem áll az MNB felügyelete alatt leánybankként. Emiatt csalásos, elszámolási vagy egyéb jogviták esetén a bank itthoni ügyfelei nem tudnak magyar nyelvű ügyfélszolgálathoz fordulni, csak angol vagy litván nyelvűhöz.

Hozzátették, hogy mivel határon átnyúló intézmény esetében a hazai pénzügyi felügyeletet fogadó országként csak nagyon korlátozott fogyasztóvédelmi jogosítványok illetik meg.

Kiemelik, hogy ha a Revolut Bank fiókteleppé válna Magyarországon, akkor azzal a hazai fogyasztóvédelmi felügyeleti hatáskör is erősödne. Egyebek mellett magyar nyelven is nyújthatnának be az ügyfelek kérelmet igényérvényesítésre, a jegybank előtt, ráadásul folyamatos fogyasztóvédelmi felügyelést végezhetne a banknál és ennek során adatok benyújtására is kötelezhetné a pénzintézetet.

Habár a Revolut mint márka egyre értékesebb, meggyűlik a baja a banki engedélyeztetéssel. Jelenleg ugyanis épp a brit jegybanknál próbálkoznak azzal, amit az MNB a közleményében sürget: banki engedélyt szerezni. A Bank of England azonban kifogásolja, hogy a cég nem adta le az idei pénzügyi jelentését, ráadásul a becsült bevételeinek egy része kriptodevizában van.