Már a 2021-es eredményekről is csak jóval később, 2023 márciusában számolt be a neobank. A Revolut az utóbbi évek leggyorsabban növekvő szolgáltatója, ami már Magyarországon is több mint 1 millió ügyféllel rendelkezik.

A BDO korábban figyelmeztetést is adott ki arra vonatkozóan, hogy a vállalat 2021-ben könyvelt 636 millió fontnyi bevételéből 477 millió font ellenőrizhetősége bizonyult problémásnak, mivel a társaság öt hónapos csúszásban van az adatok közlésével. Ráadásul ennek a vagyonnak egy részét kriptovalutában tartják nyilván.

A banki engedély hiánya ellenére a brit márka a 13. legértékesebbnek bizonyult nemrég a Kantar felmérése szerint. A banki engedély megszerzésének elhúzódását a vállalat a belső munkakultúra, a számviteli problémák és a bonyolult részvénystruktúrákkal kapcsolatos problémák jelenlétével indokolta. Az Index megjegyzi, hogy az engedélyeztetési folyamat nem szokott 12 hónapnál tovább tartani, így a késedelem példa nélküli.

A bank pénzügyi helyzetének megkérdőjelezhetőségét a brit sajtó szerint jelzi az is, hogy a topvezetők elhagyták a vállalat élét, jelenleg pedig a Deutsche Bank korábbi ügyvezető igazgatója van a brit üzlet vezérigazgatói posztján.

Mindennek ellenére 2021-ben a Revolut uniós banki engedélyt kapott a Litván Nemzeti Banktól, ezért mégis képes pénzintézetként működni.