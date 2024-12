A Volkswagen kilenc autó- és alkatrészgyárában dolgozók hétfőn többórás sztrájkba kezdtek, miután a munkavállalók és a cégvezetés nem tudott dűlőre jutni a bérek és egyáltalán az autógyártó németországi jövőjét illetően. Az autóipari cégóriás ugyanis 87 éves története során először fenyegetőzött azzal, hogy bezárja németországi üzemeit.

Nem látni a munkabeszüntetés végét

A fejleményekről a Reuters azt írja, hogy már több ezren gyűltek össze a Volkswagen wolfsburgi központjában. A mintegy 14 ezer főt foglalkoztató hannoveri üzemen túl más alkatrész- és autógyárakban, köztük az emdeni, a salzgitteri és a brunswicki gyárban is tartottak demonstrációkat.

Csak a Volkswagen fő wolfsburgi üzemében a kétórás sztrájk azzal járt, hogy több száz autó, köztük az ikonikus Golf gyártása is elmaradt

– adták hírül szakszervezeti források.

A sztrájkok 24 órán át vagy akár korlátlan ideig is elhúzódhatnak, ha a bértárgyalások következő fordulójában nem születik megállapodás. Ezzel visszahúzzák a Volkswagen teljesítményét, noha az autógyártó már most is csökkenő szállításokkal és zuhanó profittal néz szembe.

Hogy meddig tart és milyen intenzívnek kell lennie ennek a konfrontációnak, az a Volkswagen felelőssége a tárgyalóasztalnál

– fogalmazta meg Thorsten Groeger, az IG Metall szakszervezet tárgyalócsoportjának vezetője.

Vörös vonalat lépne át a vállalat a fizetéscsökkentés ötletével

Daniela Cavallo, a Volkswagen üzemi tanácsának vezetője szerint

a tárgyalások december 9-ére tervezett negyedik fordulója vagy azt eredményezi, hogy mindkét fél közös nevezőre jut, vagy eszkalációt hoz.

„Sajnos a vezetőség által a közelmúltban küldött jelzések nem igazán biztatóak” – jelezte, hozzátéve, hogy az üzembezárások, a tömeges elbocsátások és a bérek csökkentése vörös vonal a dolgozók számára a mostani tárgyalási folyamatban.

A Volkswagen szóvivője szerint az autógyártó tiszteletben tartja a munkavállalók sztrájkjogát, és lépéseket tett azért, hogy biztosítsa az ügyfelek alapvető ellátását, és minimalizálja a sztrájk hatását.

A szakszervezet a múlt héten olyan intézkedéseket javasolt, amelyek szerintük

1,5 milliárd eurós (kb. 622 milliárd forint) spórolást jelentenek, beleértve a 2025-ös és 2026-os bónuszok lemondását is.

Ám ehelyett a Volkswagen 10 százalékos bércsökkentést követelt, mivel érvelésük szerint a piaci részesedés megvédése érdekében csökkentenie kell a költségeket és növelnie kell a profitot, mivel az európai autógyártók gyenge kereslettel, magas gyártási költségekkel, a kínai riválisokkal való versennyel és az elektromos járművek terén a vártnál lassabb átállással küzdenek.